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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

بانوان در برنامه‌های فاطمیه از مخاطب به کنشگر تبدیل شوند

بانوان در برنامه‌های فاطمیه از مخاطب به کنشگر تبدیل شوند

حجت‌الاسلام عادل با تأکید بر نقش محوری بانوان در برنامه‌های فاطمیه، خواستار مشارکت فعال آنان در عرصه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در وبینار با معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها با محوریت برنامه‌های ایام فاطمیه و سوگواره یاس نبوی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت عبور از برنامه‌محوری و حرکت به سمت اثربخشی فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در تبیین معارف اسلامی، تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای تعمیق معرفت دینی، تقویت بصیرت اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است و باید از این فرصت برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه بهره گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر محوریت بانوان در برنامه‌های امسال افزود: بانوان نباید صرفاً مخاطب مجالس فاطمی باشند؛ بلکه باید زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های تربیتی، فرهنگی، روایت‌گری و خدمت اجتماعی فراهم شود. شناسایی بانوان توانمند، معرفی الگوهای موفق و بهره‌گیری از ظرفیت مادران، مربیان، مبلغان و فعالان اجتماعی می‌تواند به تقویت نقش خانواده در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جدید کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل همچنین بر ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: محتوای برنامه‌های فاطمیه باید متناسب با نیاز و زبان مخاطبان طراحی شود. استفاده از داستان، شعر، هنر، گفت‌وگو و ابزارهای رسانه‌ای، در کنار مجالس سنتی عزاداری، می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جدید با معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت بقاع متبرکه در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی سازمان خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه نباید صرفاً محل برگزاری مراسم باشند؛ بلکه باید به کانون‌های فعال معرفت، تربیت، ارتباط با خانواده‌ها و خدمت اجتماعی تبدیل شوند. پیوند میان روضه‌های خانگی، هیئات مذهبی، بقاع متبرکه و فعالیت‌های فرهنگی محله، زمینه استمرار ارتباط مردم با این مراکز را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز افق، خدام افتخاری، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و خیرین را از الزامات اجرای موفق برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: خدمت‌رسانی در ایام فاطمیه باید بر اساس شناخت نیازهای واقعی مردم، حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند و رعایت نیت واقفان انجام شود. همچنین ظرفیت وقف باید در حوزه‌هایی مانند تحکیم خانواده، آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی، متناسب با نیات واقفان، مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد استان‌ها بیان کرد: در ارزیابی برنامه‌ها نباید تنها به تعداد مراسم، سخنرانی‌ها و میزان حضور مخاطبان اکتفا کرد؛ بلکه لازم است مشخص شود هر اقدام با چه هدفی انجام شده، چه خروجی داشته و چه اثری بر مخاطبان و جامعه هدف گذاشته است.

وی از معاونان فرهنگی و اجتماعی استان‌ها خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای برنامه‌های هدفمند و متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم کنند و با پرهیز از موازی‌کاری و ایجاد ساختارهای جدید، بر راهبری، هماهنگی، رفع موانع و سنجش نتایج تمرکز داشته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های ایام فاطمیه و سوگواره یاس نبوی زمانی محقق می‌شود که معرفت فاطمی از فضای مراسم فراتر رود و در تقویت خانواده، تربیت نوجوانان، افزایش مشارکت مردمی و گسترش خدمت اجتماعی نمود پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که آثار این برنامه‌ها پس از پایان ایام فاطمیه نیز استمرار داشته باشد.

کد مطلب 6977800
سیده فاطمه سادات کیایی

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