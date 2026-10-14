به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در وبینار با معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها با محوریت برنامه‌های ایام فاطمیه و سوگواره یاس نبوی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت عبور از برنامه‌محوری و حرکت به سمت اثربخشی فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در تبیین معارف اسلامی، تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای تعمیق معرفت دینی، تقویت بصیرت اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است و باید از این فرصت برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه بهره گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر محوریت بانوان در برنامه‌های امسال افزود: بانوان نباید صرفاً مخاطب مجالس فاطمی باشند؛ بلکه باید زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های تربیتی، فرهنگی، روایت‌گری و خدمت اجتماعی فراهم شود. شناسایی بانوان توانمند، معرفی الگوهای موفق و بهره‌گیری از ظرفیت مادران، مربیان، مبلغان و فعالان اجتماعی می‌تواند به تقویت نقش خانواده در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جدید کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل همچنین بر ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: محتوای برنامه‌های فاطمیه باید متناسب با نیاز و زبان مخاطبان طراحی شود. استفاده از داستان، شعر، هنر، گفت‌وگو و ابزارهای رسانه‌ای، در کنار مجالس سنتی عزاداری، می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جدید با معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت بقاع متبرکه در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی سازمان خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه نباید صرفاً محل برگزاری مراسم باشند؛ بلکه باید به کانون‌های فعال معرفت، تربیت، ارتباط با خانواده‌ها و خدمت اجتماعی تبدیل شوند. پیوند میان روضه‌های خانگی، هیئات مذهبی، بقاع متبرکه و فعالیت‌های فرهنگی محله، زمینه استمرار ارتباط مردم با این مراکز را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز افق، خدام افتخاری، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و خیرین را از الزامات اجرای موفق برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: خدمت‌رسانی در ایام فاطمیه باید بر اساس شناخت نیازهای واقعی مردم، حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند و رعایت نیت واقفان انجام شود. همچنین ظرفیت وقف باید در حوزه‌هایی مانند تحکیم خانواده، آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی، متناسب با نیات واقفان، مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد استان‌ها بیان کرد: در ارزیابی برنامه‌ها نباید تنها به تعداد مراسم، سخنرانی‌ها و میزان حضور مخاطبان اکتفا کرد؛ بلکه لازم است مشخص شود هر اقدام با چه هدفی انجام شده، چه خروجی داشته و چه اثری بر مخاطبان و جامعه هدف گذاشته است.

وی از معاونان فرهنگی و اجتماعی استان‌ها خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای برنامه‌های هدفمند و متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم کنند و با پرهیز از موازی‌کاری و ایجاد ساختارهای جدید، بر راهبری، هماهنگی، رفع موانع و سنجش نتایج تمرکز داشته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های ایام فاطمیه و سوگواره یاس نبوی زمانی محقق می‌شود که معرفت فاطمی از فضای مراسم فراتر رود و در تقویت خانواده، تربیت نوجوانان، افزایش مشارکت مردمی و گسترش خدمت اجتماعی نمود پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که آثار این برنامه‌ها پس از پایان ایام فاطمیه نیز استمرار داشته باشد.