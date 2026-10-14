به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار شماره ۸ سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان فارس، این سامانه بارشی با افزایش سرعت وزش باد همراه است و می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و خسارت به برخی سازه‌های موقت شود.

این سامانه از چهارشنبه ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۳ مهرماه در استان فعال خواهد بود.

بارش‌های شدید در مناطق مختلف فارس

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه مناطق شرقی و مرکزی و ۹ شهرستان غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های کوه‌چنار، کوار، نورآباد ممسنی، کازرون، فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، جهرم، خفر، خرامه، سروستان، داراب، نی‌ریز، استهبان، فسا، مرودشت، زرقان، ارسنجان و شیراز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، بارش‌ها در همه مناطق استان، به‌ویژه شهرستان‌های غربی، مرکزی و شرقی و مناطق جنوبی و شمالی فارس ادامه خواهد داشت.

هشدار درباره آب‌گرفتگی و خسارت‌های احتمالی

از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه می‌توان به لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و خسارت به سازه‌های موقت اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان فارس به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند.

همچنین با توجه به احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده، از شهروندان خواسته شده است هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و اقدامات احتیاطی لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی انجام دهند.