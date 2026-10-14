به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز بازار سرمایه در حالی دنبال شد که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۰.۴۱ درصدی به ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید، اما شاخص کل هم‌وزن برخلاف نماگر اصلی بازار، ۰.۲۶ درصد افزایش یافت و در سطح ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۸۱۶ واحد ایستاد. این واگرایی نشان می‌دهد که عملکرد نمادهای بزرگ بازار با وضعیت کلی سهام همسو نبود.

شاخص کل در جریان معاملات امروز تا سطح ۸ میلیون و ۴۷۷ هزار واحد پیش رفته بود، اما در ادامه با افزایش فشار فروش به کمترین سطح روزانه خود، یعنی محدوده ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد، عقب نشست. شاخص آزاد شناور نیز با افت ۰.۳۳ درصدی همراه شد و شاخص بازار اول و بازار دوم به‌ترتیب ۰.۳۰ و ۰.۷۴ درصد کاهش یافتند.

در جریان معاملات سهام و صندوق‌های سهامی، ارزش معاملات خرد به ۵۱ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان رسید. همچنین برآیند جریان نقدینگی نشان‌دهنده خروج ۸۳۹ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بود. در صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج نقدینگی به ۱۳۳ میلیارد تومان رسید.

بررسی وضعیت نمادها نشان می‌دهد در زمان ثبت آمار، ۲۴۷ نماد با ارزشی معادل ۷ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان در صف خرید قرار داشتند و در مقابل، ۱۹۳ نماد به ارزش ۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان صف فروش داشتند. همچنین در میان نمادهای فاقد صف، تعداد نمادهای مثبت ۱۲۱ و تعداد نمادهای منفی ۱۶۴ مورد بود. سرانه خرید و فروش حقیقی نیز به‌ترتیب ۸۶ و ۸۸ میلیون تومان گزارش شد که برتری نسبی سرانه فروش را نشان می‌دهد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» بیشترین اثر منفی را بر نماگر اصلی بازار داشت و حدود ۴۸ هزار و ۷۱۳ واحد از مقدار شاخص کاست. در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» و فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» به‌ترتیب اثر مثبت حدود ۱۷ هزار و ۶۹۱ و ۸ هزار و ۶۸۳ واحدی بر شاخص کل داشتند. نمادهای «تابان»، «شستا» و «تاپیکو» نیز از دیگر نمادهای اثرگذار در جهت منفی بودند.

از نظر تعداد معاملات، نماد سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد «تاصیکو» در میان نمادهای پرتراکنش بورس قرار داشت. بانک ملت با نماد «وبملت»، گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد «تابان» و ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش بازار دیده شدند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افت ۲۰۸ واحدی معادل ۰.۳۱ درصد به سطح ۶۶ هزار و ۱۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز حدود ۰.۰۳ درصد کاهش یافت و در سطح ۴۰۲ هزار و ۲۵۹ واحد قرار گرفت. شاخص بازار دوم فرابورس نیز افت ۰.۳۶ درصدی را تجربه کرد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، پویا زرکان آق‌دره با نماد «فزر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت. در مقابل، نمادهای «کگهر» و «مارون» از جمله نمادهای اثرگذار در جهت مثبت بودند. در معاملات پرتراکنش فرابورس نیز نمادهای صنایع دامپروری و لبنی رضوی با نماد «لبن»، پویا زرکان آق‌دره با نماد «فزر» و کیمیا پلی‌استر قم با نماد «شکیمیا» حضور داشتند.

مجموع تحولات بازار در معاملات امروز حاکی از افت شاخص کل بورس و فرابورس در کنار رشد محدود شاخص هم‌وزن بورس است؛ وضعیتی که از تفاوت عملکرد نمادهای بزرگ و بخش دیگری از سهام بازار حکایت دارد. در عین حال، تداوم خروج پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی و بیشتر بودن تعداد نمادهای منفی در میان نمادهای فاقد صف، از جمله متغیرهای قابل توجه در ارزیابی وضعیت معاملات امروز به شمار می‌رود.