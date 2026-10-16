به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان (جمعه ۲۴ مهر) از ساعت ۱۶ با برگزاری پنج دیدار پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در آن چند تیم مدعی برای تثبیت جایگاه خود در بالای جدول به میدان می‌روند و سایر تیم‌ها نیز در تلاش هستند با کسب امتیاز شرایط خود را در ادامه رقابت‌ها بهبود ببخشند. تقابل استقلال تهران و سپاهان اصفهان و همچنین دیدار خاتون بم و گل‌گهر سیرجان از مهم‌ترین مسابقات این هفته به شمار می‌روند.

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته استقلال تهران برابر سپاهان اصفهان قرار می‌گیرد. سپاهان که در هفته‌های ابتدایی عملکرد موفقی داشته و خود را در جمع تیم‌های بالای جدول قرار داده است برای ادامه این روند به دنبال کسب سه امتیاز خواهد بود. در سوی مقابل استقلال نیز که نتوانسته در تمام مسابقات گذشته به نتیجه دلخواه برسد امیدوار است با استفاده از فرصت این دیدار امتیازهای مهمی به دست آورد و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد. رویارویی این دو تیم می‌تواند محک جدی برای هر دو طرف باشد. سپاهان به دنبال حفظ روند موفق خود است و استقلال نیز برای فاصله نگرفتن از جمع مدعیان به امتیاز نیاز دارد.

در دیگر دیدار مهم هفته چهارم خاتون بم به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود. خاتون که یکی از تیم‌های باسابقه و مدعی فوتبال زنان ایران محسوب می‌شود در این مسابقه به دنبال کسب نتیجه‌ای است که جایگاهش را در رقابت با دیگر مدعیان تقویت کند. گل‌گهر نیز با توجه به عملکرد خود در هفته‌های گذشته حریف آسانی برای نماینده بم نخواهد بود و تلاش می‌کند با کسب امتیاز از این مسابقه همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول باقی بماند. با توجه به شرایط دو تیم و اهمیت امتیازهای ابتدای فصل این مسابقه می‌تواند یکی از بازی‌های تماشایی هفته باشد.

پرسپولیس تهران نیز در هفته چهارم راهی ایلام می‌شود تا برابر پالایش گاز این شهر قرار بگیرد. سرخ‌پوشان که فصل را با نتایج مطلوب آغاز کرده‌اند برای ادامه حضور در جمع مدعیان به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه هستند. با این حال بازی در خانه پالایش گاز می‌تواند چالش‌های خاص خود را داشته باشد چرا که تیم میزبان نیز برای بهبود جایگاهش در جدول به امتیازهای این دیدار نیاز دارد. پرسپولیس در صورت پیروزی می‌تواند موقعیت خود را در جمع تیم‌های بالای جدول حفظ کند.

در دو دیدار دیگر این هفته ملوان بندرانزلی میزبان آوا تهران خواهد بود و وارش نوشهر برابر ایستا البرز قرار می‌گیرد.ایستا البرز در هفته سوم لیگ برتر نخستین پیروزی خود را مقابل ملوان بندرانزلی به دست آورد و حالا امیدوار است با غلبه بر وارش نوشهر روند پیروزی‌های خود را ادامه دهد.

برنامه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* زنان ملوان- آوا تهران

* خاتون بم- زنان گل گهر

* زنان استقلال- زنان سپاهان

* پالایش گاز ایلام- زنان پرسپولیس

* زنان وارش نوشهر- ایستا البرز