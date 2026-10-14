به گزارش خبرنگار مهر، زمان خوب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی و آئین اهدای سند مالکیت در خوزستان اظهار کرد: امروز طبق دستور رییس قوه قضاییه، باید مشکلات ثبتی در خوزستان رفع شود که در این راستا کارگروه املاک در استان تشکیل و مشکلات احصا شد. همچنین دستوراتی که از رییس دادگستری داشتیم پیگیری و حل شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: عمده مشکلات در استان تداخل نقشه بود که نقشه برداری و تفسیر تصاویر به صورت رایگان انجام و مشکلات مرتفع می شد.

وی با اشاره به مشکلات اسناد مالکیت برخی مناطق اهواز از جمله ملاشیه و گلستان، عنوان کرد: در ۱۶ نقطه رفع مشکل صورت گرفت و امروز ۶ مورد سند مالکیت جدید اهدا می شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه تعارض افراد به هفت تپه بسیار بود، تصریح کرد: با همکاری واحد کاداست، اقدام های لازم انجام و مشکل مرتفع شد که در نهایت سند مالکیت هشت هزار هکتار اراضی هفت تپه صادر شد.

خوب ادامه داد: همچنین در کوی مدرس ۳۷۰ قطعه وجود داشت که اسناد ۳۲۱ قطعه صادر شده و مابقی در دست اقدام است. یک هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی پشت سد کارون ۳ نیز دارای سند شدند.

وی بیان کرد: با تعامل خوب میراث فرهنگی نیز سند محوطه باستانی شوش به مساحت ۶۲ هکتار صادر شده است. اسناد مالکیت اراضی اوقاف در رامشیر و ماهشهر به مساحت یک هزار و ۲۸۰ هکتار و وزارت نیرو در دزفول صادر شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه امروز افتتاح واحد ثبتی آغاجاری انجام می شود، تصریح کرد: برخی شهرستان ها فاقد ساختمان اداری بودند که با تخصیص بودجه، ساختمان هندیجان با ۴۰۰ متر مربع مساحت حدود ۹۰ درصد و باوی با ۸۰۰ مترمربع مساحت بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارند. برای اداره اهواز نیز زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در نظر گرفته شده که ۲ هزار متر مربع آن تامین اعتبار شده است.

خوب گفت: همچنین امروز تفاهم نامه ای میان ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری اهواز امضا می شود.