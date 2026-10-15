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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

انتشار چند مقام تنبور به روایت استاد موسیقی؛ «گلی در دست» شنیدنی شد

انتشار چند مقام تنبور به روایت استاد موسیقی؛ «گلی در دست» شنیدنی شد

«گلی در دست» عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی است که در قالب اجرای مقام های عرصه تنبورنوازی به روایت علی اکبر مرادی هنرمند پیشکسوت موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «گلی در دست» در در قالب اجرای مقام های عرصه تنبورنوازی به روایت علی اکبر مرادی استاد پیشکسوت نوازندگی با اجرای افشین صائب نژاد منتشر شد.

افشین صائب نژاد در توضیح این پروژه موسیقایی نوشته است:

مجموعه «گلی در دست» اجرایی خالصانه از مقام های تنبور منطقه گوران به روایت استاد علی اکبر مرادی است که در کتابی با همین عنوان آوانگاری شده است و امید که مفید فایده جهت درک و دریافت بهتر جمله های بخش سازی نغمات و مقامات تنبور آن حوزه قرار گیرد.

افشین صائب نژاد از جمله هنرمندانی است که فعالیت هنری خود را از سال‌های نوجوانی با موسیقی و سازهای کوبه‌ای آغاز کرد و در ادامه، با آشنایی با تنبور، مسیر اصلی فعالیت هنری خود را در نوازندگی، شناخت و ساخت این ساز دنبال کرد. او در مسیر یادگیری تنبور، از آموزش و تجربه استادانی همچون آبراهام کاکاوند، حیدر کاکی و علی‌اکبر مرادی بهره برد و با موسیقی و شیوه‌های اجرایی مکتب‌های گوران و دالاهو آشنا شد.

انتشار چند مقام تنبور به روایت استاد موسیقی؛ «گلی در دست» شنیدنی شد

وی در کنار نوازندگی و حضور در اجراهای گروهی، ساخت تنبور را به‌صورت حرفه‌ای آغاز کرد؛ ضمن اینکه فعالیت موسیقایی او در سال‌های مختلف با اجرا و همکاری با گروه‌هایی از جمله «لاوچ» و «بانگ نوروز» همراه بوده و مجموعه‌ای از اجراها و مقام‌های تنبور نیز در آرشیو فعالیت های او ثبت شده است.

صائب‌نژاد در کنار فعالیت اجرایی و ساخت ساز، به نت‌نویسی، ثبت و تدوین روایت‌های موسیقی تنبور نیز پرداخته و در آثاری همچون «ته‌رزهای باستانی تنبور» و «آرام جان» حضور داشته است.

کد مطلب 6977822
علیرضا سعیدی

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