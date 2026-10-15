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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات بهزیستی به تجهیزات توان‌بخشی نابینایان

اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات بهزیستی به تجهیزات توان‌بخشی نابینایان

رئیس سازمان بهزیستی کشور، از اختصاص هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کمک‌هزینه تجهیزات توان‌بخشی در سال جاری خبر داد و گفت: حداقل ۱۰ درصد از این اعتبار به افراد نابینا اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جهانی عصای سفید، فرصتی برای توجه به مطالبات افراد نابینا و کم‌بینا و بررسی موانع پیش روی آنان در مسیر دستیابی به استقلال فردی و مشارکت اجتماعی است. دسترسی به تجهیزات توان‌بخشی و فناوری‌های کمک‌کننده، از جمله نیازهای اساسی این افراد برای تسهیل تردد، تحصیل، اشتغال و حضور فعال در جامعه به شمار می‌رود.

در کنار دسترسی به امکانات توان‌بخشی، فراهم کردن فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از اشتغال افراد نابینا نیز از جمله مطالباتی است که تحقق آن می‌تواند به افزایش استقلال اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی این گروه کمک کند. در همین راستا، میزان اعتبارات اختصاص‌یافته برای تأمین تجهیزات توان‌بخشی و برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات بهزیستی به تجهیزات توان‌بخشی نابینایان

جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامه اینکه سازمان بهزیستی برای تأمین تجهیزات توان‌بخشی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای نابینایان، گفت: سال گذشته در حوزه وسایل توان‌بخشی و کمک‌توان‌بخشی، اعتبار یک همتی اختصاص یافت که حدود ۱۴ هزار نفر از افراد نابینا از حمایت‌های مربوط به این بخش بهره‌مند شدند و ۱۰ درصد از اعتبار تخصیص‌یافته نیز به این گروه اختصاص داشت.

وی افزود: امسال هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کمک‌هزینه تجهیزات توان‌بخشی اختصاص داده شده است که حداقل ۱۰ درصد از این اعتبار برای افراد نابینا در نظر گرفته می‌شود.

کد مطلب 6977824
مهدیه حسن نائینی

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