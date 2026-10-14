حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا، معاون دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات ناشی از سیل اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های دادستانی، پیگیری تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، اراضی منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی است که با همکاری دستگاه‌های مسئول در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت دارند و موارد تخلف و تصرف غیرقانونی را برای پیگیری به مراجع قضایی منعکس می‌کنند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دادستان‌های سراسر کشور گفت: در مواردی که بستر رودخانه‌ها یا حریم و سواحل آنها به‌صورت غیرقانونی تصرف شده یا قراردادهای غیرمجاز در این زمینه منعقد شده باشد، موضوع از سوی دادستان‌ها پیگیری می‌شود و دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

وحدانی‌نیا تصریح کرد: در حوزه مدیریت بحران، به‌ویژه در موضوع سیل، پیش‌بینی و پیشگیری از خسارات اهمیت زیادی دارد و هرجا که نیاز به ورود دادستانی کل کشور باشد، موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: دادستان‌های سراسر کشور در زمینه مقابله با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه‌ها و اراضی منابع طبیعی پای کار هستند و اقدامات لازم را در چارچوب موازین قانونی انجام می‌دهند.