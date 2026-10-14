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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

دادستانی کل کشور با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه‌ها برخورد می‌کند

دادستانی کل کشور با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه‌ها برخورد می‌کند

معاون دادستان کل کشور از پیگیری قضایی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه‌ها، اراضی منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هدف پیشگیری از خسارات سیل خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا، معاون دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات ناشی از سیل اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های دادستانی، پیگیری تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، اراضی منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی است که با همکاری دستگاه‌های مسئول در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت دارند و موارد تخلف و تصرف غیرقانونی را برای پیگیری به مراجع قضایی منعکس می‌کنند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دادستان‌های سراسر کشور گفت: در مواردی که بستر رودخانه‌ها یا حریم و سواحل آنها به‌صورت غیرقانونی تصرف شده یا قراردادهای غیرمجاز در این زمینه منعقد شده باشد، موضوع از سوی دادستان‌ها پیگیری می‌شود و دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

وحدانی‌نیا تصریح کرد: در حوزه مدیریت بحران، به‌ویژه در موضوع سیل، پیش‌بینی و پیشگیری از خسارات اهمیت زیادی دارد و هرجا که نیاز به ورود دادستانی کل کشور باشد، موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: دادستان‌های سراسر کشور در زمینه مقابله با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه‌ها و اراضی منابع طبیعی پای کار هستند و اقدامات لازم را در چارچوب موازین قانونی انجام می‌دهند.

کد مطلب 6977831
مهسا حيدری توچائی

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