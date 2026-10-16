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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

«من و فرزندم» برای خانواده‌ها طراحی شد؛ ترکیب نمایش و مسابقه رادیویی

«من و فرزندم» برای خانواده‌ها طراحی شد؛ ترکیب نمایش و مسابقه رادیویی

تهیه‌کننده برنامه «من و فرزندم» رادیو تهران بیان کرد که هدف از این مسابقه تقویت درک متقابل نسل‌های مختلف در خانواده است.

ساناز باقری تهیه‌کننده «من و فرزندم» رادیو تهران درباره این برنامه که فضایی رقابتی دارد به خبرنگار مهر گفت: هدف ما در این برنامه قهرمان‌سازی از خانواده‌ها نیست بلکه می‌خواهیم با روایت تجربه‌های واقعی، درک متقابل نسل‌ها را تقویت کنیم. تحولات فرهنگی و فناوری، رابطه نسل‌ها را دشوارتر کرده است. «من و فرزندم» با تلفیق مسابقه، نمایش رادیویی و تحلیل روان‌شناختی، خانواده‌ها را از شنونده توصیه‌های یک‌طرفه به بازیگران اصلی گفتگو تبدیل می‌کند.

وی اضافه کرد: این برنامه پلی برای عبور از شکاف نسلی ناشی از تحولات فناوری و ارزش‌هاست. رسانه صوتی می‌تواند بستری صمیمی برای گفتگوی صادقانه و نزدیکی نسل‌ها باشد.

باقری تعامل دوسویه را وجه تمایز برنامه دانست و افزود: در این برنامه خانواده‌ها در چالش‌های طراحی شده شرکت می‌کنند، در نمایش‌های رادیویی نقش می‌گیرند و تجربه‌هایشان را از این طریق بازگو می‌کنند. در طراحی بخش‌ها از دیدگاه متخصصان روان‌شناسی خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه‌شناسی بهره گرفته‌ایم و حضور روان‌شناس به‌عنوان داور ثابت، رویکرد تخصصی برنامه را تقویت می‌کند.

وی درباره دیگر جزئیات برنامه توضیح داد: مخاطبان برنامه والدین حدود ۳۵ تا ۶۰ سال و فرزندان ۸ تا ۲۰ سال‌ هستند. پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و دیگر اعضای خانواده نیز می‌توانند با روایت‌ها همراه شوند. در این برنامه مسائل خانوادگی در چارچوبی محترمانه و از طریق نمایش‌های رادیویی، داستان‌های فرضی و بخش «اگه من بودم» طرح می‌شوند. هدف قضاوت یا افشاگری نیست، بلکه حل مسئله و تقویت رابطه است. حفظ امنیت روانی و حریم شخصی شرکت‌کنندگان، صداقت، آموزش غیرمستقیم و سرگرمی از اولویت‌های برنامه است.

باقری با اشاره به استقبال از بخش «پیام‌های بابایی و مامانی» بیان کرد: قدردانی صادقانه اعضای خانواده از یکدیگر لحظه‌هایی اثرگذار می‌سازد. این بخش با بازخورد خوب مخاطبان مواجه شده است و پیام های خود را برای ما ارسال می کنند.

وی درباره انتخاب شرکت کننده ها گفت: خانواده‌ها از طریق تماس تلفنی، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه اینترنتی رادیو تهران با برنامه ارتباط می‌گیرند. پس از گفتگوی اولیه، خانواده‌هایی انتخاب می‌شوند که تجربه‌هایشان برای دیگران آموزنده باشد و به مخاطب کمک کند مسائل مشترک زندگی‌اش را در روایت دیگران ببیند.

باقری در پایان درباره ایده‌های آینده برنامه توضیح داد: قسمت‌های ویژه با حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کنار نسل‌های بعدی، اجرای برنامه در جمع خانواده‌ها، تولید پادکست‌های موضوعی و ایجاد باشگاه شنوندگان با رویدادهای حضوری از ایده های ما در آینده است.

این برنامه جمعه ها صبح ساعت ۱۰ از رادیو تهران پخش می شود.

کد مطلب 6977833
عطیه موذن

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