ساناز باقری تهیه‌کننده «من و فرزندم» رادیو تهران درباره این برنامه که فضایی رقابتی دارد به خبرنگار مهر گفت: هدف ما در این برنامه قهرمان‌سازی از خانواده‌ها نیست بلکه می‌خواهیم با روایت تجربه‌های واقعی، درک متقابل نسل‌ها را تقویت کنیم. تحولات فرهنگی و فناوری، رابطه نسل‌ها را دشوارتر کرده است. «من و فرزندم» با تلفیق مسابقه، نمایش رادیویی و تحلیل روان‌شناختی، خانواده‌ها را از شنونده توصیه‌های یک‌طرفه به بازیگران اصلی گفتگو تبدیل می‌کند.

وی اضافه کرد: این برنامه پلی برای عبور از شکاف نسلی ناشی از تحولات فناوری و ارزش‌هاست. رسانه صوتی می‌تواند بستری صمیمی برای گفتگوی صادقانه و نزدیکی نسل‌ها باشد.

باقری تعامل دوسویه را وجه تمایز برنامه دانست و افزود: در این برنامه خانواده‌ها در چالش‌های طراحی شده شرکت می‌کنند، در نمایش‌های رادیویی نقش می‌گیرند و تجربه‌هایشان را از این طریق بازگو می‌کنند. در طراحی بخش‌ها از دیدگاه متخصصان روان‌شناسی خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه‌شناسی بهره گرفته‌ایم و حضور روان‌شناس به‌عنوان داور ثابت، رویکرد تخصصی برنامه را تقویت می‌کند.

وی درباره دیگر جزئیات برنامه توضیح داد: مخاطبان برنامه والدین حدود ۳۵ تا ۶۰ سال و فرزندان ۸ تا ۲۰ سال‌ هستند. پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و دیگر اعضای خانواده نیز می‌توانند با روایت‌ها همراه شوند. در این برنامه مسائل خانوادگی در چارچوبی محترمانه و از طریق نمایش‌های رادیویی، داستان‌های فرضی و بخش «اگه من بودم» طرح می‌شوند. هدف قضاوت یا افشاگری نیست، بلکه حل مسئله و تقویت رابطه است. حفظ امنیت روانی و حریم شخصی شرکت‌کنندگان، صداقت، آموزش غیرمستقیم و سرگرمی از اولویت‌های برنامه است.

باقری با اشاره به استقبال از بخش «پیام‌های بابایی و مامانی» بیان کرد: قدردانی صادقانه اعضای خانواده از یکدیگر لحظه‌هایی اثرگذار می‌سازد. این بخش با بازخورد خوب مخاطبان مواجه شده است و پیام های خود را برای ما ارسال می کنند.

وی درباره انتخاب شرکت کننده ها گفت: خانواده‌ها از طریق تماس تلفنی، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه اینترنتی رادیو تهران با برنامه ارتباط می‌گیرند. پس از گفتگوی اولیه، خانواده‌هایی انتخاب می‌شوند که تجربه‌هایشان برای دیگران آموزنده باشد و به مخاطب کمک کند مسائل مشترک زندگی‌اش را در روایت دیگران ببیند.

باقری در پایان درباره ایده‌های آینده برنامه توضیح داد: قسمت‌های ویژه با حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کنار نسل‌های بعدی، اجرای برنامه در جمع خانواده‌ها، تولید پادکست‌های موضوعی و ایجاد باشگاه شنوندگان با رویدادهای حضوری از ایده های ما در آینده است.

این برنامه جمعه ها صبح ساعت ۱۰ از رادیو تهران پخش می شود.