به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان شادگان با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌ جانبه برای برگزاری انتخابات، خواستار بررسی دقیق و تخصصی شعب اخذ رأی و ارزیابی امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز شد و اظهار کرد: لازم است بازدیدهای میدانی با دقت بیشتری انجام شود و نقاط ضعف احتمالی با استفاده از تجربه دوره‌های گذشته پیش از آغاز فرایند انتخابات شناسایی و برطرف شوند.

وی بر ضرورت هماهنگی مستمر میان عوامل اجرایی و نظارتی تأکید کرد و افزود: انجام بررسی‌ های دقیق، ثبت نتایج ارزیابی‌ ها و سایر موارد نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات احتمالی و افزایش آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ های ارتباطی در انتخابات تمام‌الکترونیک بر تقویت هماهنگی با اداره مخابرات و حضور فعال نمایندگان این مجموعه در کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات تأکید کرد.

عفری‌ تصریح کرد: زیرساخت‌ های ارتباطی و فناوری اطلاعات باید پیش از زمان برگزاری انتخابات به‌صورت دقیق بررسی شوند و مشکلات احتمالی در این حوزه با پیگیری مستمر از دستگاههای مسئول برطرف شود تا در زمان اجرای انتخابات، روند برگزاری با اختلال مواجه نشود.