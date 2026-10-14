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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی در شادگان

برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی در شادگان

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات تمام‌ الکترونیکی شوراها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان شادگان با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌ جانبه برای برگزاری انتخابات، خواستار بررسی دقیق و تخصصی شعب اخذ رأی و ارزیابی امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز شد و اظهار کرد: لازم است بازدیدهای میدانی با دقت بیشتری انجام شود و نقاط ضعف احتمالی با استفاده از تجربه دوره‌های گذشته پیش از آغاز فرایند انتخابات شناسایی و برطرف شوند.

وی بر ضرورت هماهنگی مستمر میان عوامل اجرایی و نظارتی تأکید کرد و افزود: انجام بررسی‌ های دقیق، ثبت نتایج ارزیابی‌ ها و سایر موارد نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات احتمالی و افزایش آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ های ارتباطی در انتخابات تمام‌الکترونیک بر تقویت هماهنگی با اداره مخابرات و حضور فعال نمایندگان این مجموعه در کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات تأکید کرد.

عفری‌ تصریح کرد: زیرساخت‌ های ارتباطی و فناوری اطلاعات باید پیش از زمان برگزاری انتخابات به‌صورت دقیق بررسی شوند و مشکلات احتمالی در این حوزه با پیگیری مستمر از دستگاههای مسئول برطرف شود تا در زمان اجرای انتخابات، روند برگزاری با اختلال مواجه نشود.

کد مطلب 6977836

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    نظرات

    • سالمی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام امیدوارم انتخابات تا آخر آبانماه برگزار شود

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