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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

اجرای تماشاخانه سیار کانون در محله‌ها و روستاهای خرم‌آباد

اجرای تماشاخانه سیار کانون در محله‌ها و روستاهای خرم‌آباد

خرم‌آباد- تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه سفر استانی خود به لرستان، میزبان کودکان و نوجوانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه سفر استانی خود به لرستان، طی هفته جاری، با اجرای برنامه در چند محله و روستای خرم‌آباد، میزبان کودکان و نوجوانان این مناطق شد.

اجرای تماشاخانه سیار کانون در محله‌ها و روستاهای خرم‌آباد

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجراهای نهم تا دوازدهم خود را به‌ترتیب در محله فلک‌الدین، محله دره‌گرم، روستای قلعه‌سنگی و بوستان آبشارطلایی خرم‌آباد برگزار کرد.

تداوم اجراها در محله‌ها و روستاهای خرم‌آباد

این برنامه‌ها طی روزهای مختلف هفته جاری نیز ادامه یافت و تماشاخانه سیار کانون در اجراهای سیزدهم تا شانزدهم، به محله پشت‌بازار، محله قاضی‌آباد، روستای دارایی و روستای میان‌گلال خرم‌آباد رفت.

بر اساس این گزارش، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه به مدت ۶ روز در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان به اجرای برنامه پرداخت و با حضور در محله‌ها و روستاها، امکان بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی و هنری را فراهم کرد.

کد مطلب 6977841

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