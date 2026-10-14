مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز با حساسیت بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات سازمان‌یافته در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز، اظهار داشت: برای مدیریت موثر این موضوع، ابتدا باید شناخت دقیق و جامعی از ابعاد و عمق مساله به دست آورد و اقدامات کنترلی را بر پایه اطلاعات معتبر، قرائن و شواهد دنبال کرد.

وی با تاکید بر اولویت شناسایی و پیشگیری در مواجهه با این پدیده، افزود: در مناطقی که نشانه‌ها و شواهد از احتمال فعالیت غیرمجاز حکایت دارد، لازم است بررسی‌ها و کنترل‌های هدفمند انجام شود و پس از تکمیل فرایند شناسایی، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.

صادقی با اشاره به احتمال فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز در مکان‌هایی نظیر باغ‌شهرها، برخی کارخانه‌ها و روستاها بر ضرورت توجه به این مناطق در فرایند شناسایی و نظارت تاکید کرد و خواستار همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول استان با مجموعه توانیر و مراجع انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی شد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به شرایط ناترازی برق بر ضرورت تسریع در اقدامات نظارتی و پیشگیرانه در این حوزه تاکید کرد و گفت: در این مسیر، بررسی الگوی مصرف برق و شناسایی موارد غیرمتعارف می‌تواند در تشخیص و کنترل فعالیت‌های غیرمجاز موثر باشد.

در ادامه این دیدار، هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر، با اشاره به ابعاد این مساله در کشور، برآورد تعداد دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد.