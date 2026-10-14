به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی عملکرد قرارگاه‌های شهرستانی نظارت بر بازار اظهار داشت: قرارگاه نظارت موثر بر بازار با هدف ساماندهی بازرسی‌ها و تسریع در رسیدگی به گزارش‌های تخلف تشکیل شده است و برنامه‌های نظارتی استان با تمرکز بر واحدهای متخلف دنبال می‌شود.

وی شناسایی بسترهای وقوع تخلفات اقتصادی را از محورهای اصلی نظارت بر بازار دانست و افزود: این اقدام ضمن افزایش بازدارندگی، موجب استفاده بهینه از ظرفیت تیم‌های بازرسی می‌شود.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: بر همین اساس، بازرسی‌ها باید بر واحدهای دارای تخلفات پر تکرار متمرکز باشد و از مراجعه غیرضروری به اصناف خوشنام و قانون‌مدار پرهیز شود.

دهرویه با اشاره به مطالبه شهروندان برای برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی تصریح کرد: اقدامات نظارتی و قانونی در شهرستان های استان با جدیت ادامه می‌یابد و رسیدگی به تخلفات باید متناسب با ضوابط قانونی انجام شود.

وی همچنین اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به شکایات مردمی را در افزایش اعتماد عمومی موثر دانست و توضیح داد: شکایات شهروندان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود و نتیجه رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع شاکیان برسد.

وی در ادامه بر ضرورت پایش مستمر موجودی انبارها و روند تأمین کالا تأکید کرد و افزود: فرآیند تولید، تأمین و عرضه کالاها در استان به‌طور مستمر رصد می‌شود تا در صورت افزایش تقاضا، اقدامات لازم برای افزایش عرضه و تأمین نیاز بازار انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان همچنین از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست گزارشی از میزان ذخایر کالاهای اساسی و اقلام پرتقاضا تهیه کنند و در نشست آینده قرارگاه نظارت بر بازار ارائه دهند.