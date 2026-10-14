اجرای قطعی تعرفه های پرستاری در بیمارستان های تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در مراسم روز پرستار، با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معیشت پرستاران را سرمایه‌گذاری برای امنیت و آینده کشور می‌دانیم، گفت: در سازمان تأمین‌اجتماعی به جامعه پرستاری، نه تنها به شکل هزینه نگاه نمی‌کنیم بلکه تقویت معیشت آنان را در راستای تقویت امنیت ملی و راهبردی در نظر می‌گیریم.

وی با اشاره به مطالبه جامعه پرستاری تامین اجتماعی برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزود: همه اقدامات لازم و مصوبات مورد نیاز در این زمینه انجام شد و پس از آماده سازی سیستم ها، اجرای پایلوت آزمایشی و هماهنگی و آموزش های لازم، این طرح رسما در سراسر کشور آغاز شد و احکام مربوط به این تعرفه‌ها از آبان‌ ماه ابلاغ و پرداخت‌ها از آذر ماه انجام می‌شود.

محمدی گفت: با تکیه بر راهبرد اشاره شده، تا اطلاع ثانوی معیشت و درمان بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازن خط قرمز سازمان تأمین‌اجتماعی است و با این رویکرد، معیشت نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مرتبط، نیز باید مورد توجه ویژه باشد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در همین زمینه با همراهی وزیر تعاون، تصمیم بر این شد که اقدامات خاصی در چارچوب معیشت جامعه درمانی مدنظر قرار گیرد.

نقش ویژه پرستاران در خدمات دوره جنگ‌های اخیر

محمدی در ادامه به نقش‌آفرینی ویژه پرستاران در جنگ‌های اخیر اشاره کرد و افزود: پیش از هر چیز، عظمت و شکوه و نکویی جامعه پرستاری کشور را باید ستایش کنیم.

وی اضافه کرد: در دوره کرونا به عنوان یک جنگ زیستی و همچنین در این ایام جنگ‌های اخیر جنایتکاران عالم علیه ملت ایران، صحنه‌های شگرفی از حضور و همراهی پزشکان وپرستاران رقم خوره است. امید که این همراهی و همدلی ملی برای کار از این ایام ادامه پیدا کند.

پرستاری، سرمایه اجتماعی مستمر

محمدی در ادامه این مراسم بیان کرد: علم پزشکی و پرستاری را علم درمان می‌دانیم، اما اساسا در کنار علم، عمل طبابت و پرستاری عمل تعهدی مدام است و این ستوده است. باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی کشور، به طور مستمر از آن بهره بگیریم.

وی گفت: توسعه مسئولیت اجتماعی و الگوسازی از نظر تعهد به ایران و آینده کشور را باید در چارچوب توسعه فرهنگ‌سازی کار پزشکان و پرستاران در دستور کار داشته باشیم.

۸۰ درصد بار مراقبت‌های درمانی بر عهده پرستاران است

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: ۸۰ درصد بار مراقبت بهداشتی و درمانی بر عهده پرستاران است.

وی افزود: هر اندازه که پرستاران آموزش بیشتری دیده باشند، نرخ‌های ماندگاری و بازگشت بیماران به بیمارستان کمتر می‌شود و این مهم در اقتصادی سلامت و تأمین اجتماعی، اقتصاد ملی، معیشت مردم و هزینه‌های عاطفی و اقتصادی خانوار تأثیرگذار خواهد بود.

اعتماد عمومی به پرستاران

محمدی در ادامه مراسم گرامیداشت روز پرستار گفت: اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز مهم‌ترین وجهه جامعه پرستاری است. در حال حاضر بیشترین اعتماد عمومی به پرستاران و بهش دیگری از مشاغل مانند معلمان است.

وی اضافه کرد: پناهگاه امنی در جامعه وجود دارد که بین اقشار مختلف توزیع شده و یکی از گروه‌هایی که این امنیت را ارتقا می‌دهد، پرستاران هستند.

فعالیت ۱۷ هزار پرستار در تأمین‌اجتماعی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۱۷ هزار پرستار در تأمین‌اجتماعی مشغول کار هستند، افزود: بالغ بر ۵ هزار پست بلاتصدی نیز در این حوزه وجود دارد.

برگزاری آزمون برای جذب کادر درمان

محمدی در ادامه مراسم گرامیداشت روز پرستار گفت: پس از سه سال وقفه، امسال برگزاری آزمون استخدامی برای جذب چهار هزار پرستار در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام می‌تواند در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و کاهش بخشی از فشار کاری پرستاران مؤثر باشد.

وی افزود: با هدف جبران کسری نیرو و ارتقای خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازشستگان در مراکز درمانی سازمان، مجوزها و مقدمات لازم برای برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی در حوزه کادر درمان و پرستاری در سال‌جاری و استخدام ۴ هزار نفر در این حوزه صورت گرفته است که فراخوان و آگهی آزمون در آذر ماه رسما اعلام خواهد شد.