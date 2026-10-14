به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان لو ظهر چهارشنبه در دیدار با محمدحسین داور پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور، در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید برای افزایش جذابیت کتابخانه‌ها و تقویت ارتباط با مخاطبان تأکید کرد.

وی نیز با اشاره به ضرورت تبدیل ایده‌های فناورانه به طرح‌های اجرایی ادامه داد: امیدواریم با همکاری متخصصان، یک یا دو طرح مناسب و قابل اجرا را در کتابخانه مرکزی سمنان پیاده‌سازی کنیم؛ طرح‌هایی که علاوه بر نوآوری، از نظر هزینه نیز امکان اجرا داشته باشند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان افزود: هدف این است که با همکاری فعالان حوزه فناوری، ایده‌ای ماندگار در زمینه کتاب و کتابخوانی شکل بگیرد.

دهقان لو ادامه داد: به‌گونه‌ای که اجرای آزمایشی آن از سمنان آغاز شود و در صورت موفقیت، با حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، قابلیت توسعه در سطح ملی را داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای قریب‌الوقوع طرح «گذر کتاب» در محوطه بیرونی کتابخانه مرکزی سمنان، اضافه کرد: نصب المان‌های ویژه و معرفی هفتگی کتاب از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این فضاست که می‌توان با استفاده از فناوری، ظرفیت‌های فرهنگی آن را گسترش داد.

در ادامه این نشست، سمیرا بهرامیان، کارشناس آموزش و پژوهش اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، پیشنهاد طراحی یک آواتار یا شخصیت اختصاصی برای کتابخانه‌های عمومی را مطرح کرد.

این شخصیت می‌تواند به‌عنوان نمادی فناورانه در معرفی کتاب، تولید محتوای فرهنگی و ارتباط با مخاطبان به کار گرفته شود و در صورت استقبال و توسعه طرح، به یکی از عناصر هویتی مشترک کتابخانه‌های عمومی کشور تبدیل شود.

حاضران در این نشست همچنین درباره استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش سرانه مطالعه و تقویت ارتباط کتابخانه‌ها با نسل‌های جدید مخاطبان دیدگاه های خود را مطرح کردند.