حامیران؛ پیوند ۶ دهه تجربه در بازار فولاد با خدمات تخصصی صنعت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید فولاد در یک پروژه صنعتی، با مجموعه ای از تصمیم های فنی و اجرایی همراه است. انتخاب گرید، تعیین ابعاد، بررسی کیفیت و آماده سازی قطعات، همگی بر روند تولید اثر می گذارند. فولاد حامیران با بیش از شش دهه فعالیت در بازار فولاد، عرضه محصولات را با خدمات تخصصی صنعت پیوند داده است؛ رویکردی که امکان بررسی نیازهای مواد اولیه و مراحل آماده سازی آن ها را در کنار یکدیگر فراهم می کند.

اهمیت این رویکرد برای صنعتگران در ارتباط میان مراحل کار مشخص می شود. محصول خریداری شده باید با الزامات ساخت مطابقت داشته باشد و خدماتی مانند برش، آزمون های کنترل کیفیت و عملیات حرارتی نیز بر اساس کاربرد نهایی قطعه انتخاب شوند. از این منظر، شناخت حامیران به بررسی مجموعه ای از محصولات و خدمات وابسته است که هر کدام به بخشی از نیاز صنعت پاسخ می دهند.

۶ دهه حضور در بازار فولاد

حامیران در طول فعالیت خود، سبدی شامل فولادهای آلیاژی، آهن آلات صنعتی و ساختمانی، انواع ورق و لوله، محصولات استنلس استیل، دستگاه ها و تیغ های اره نواری و ملزومات جوش و برش را شکل داده است. همکاری با مجموعه هایی مانند فولاد آلیاژی اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، شرکت صنعتی آما بهلر اتریش و کسمک ترکیه نیز بخشی از فعالیت این مجموعه است.

تنوع محصولات برای خریدار صنعتی زمانی ارزش عملی دارد که به انتخاب متناسب با پروژه منتهی شود. نیاز یک واحد قالب سازی، کارگاه ماشین کاری یا مجموعه ساختمانی، از نظر جنس، ابعاد و شرایط مصرف یکسان نیست. حتی در یک صنعت مشخص نیز تغییر کاربرد قطعه می تواند الزامات خرید را تغییر دهد.

در چنین فضایی، تجربه بازار باید در شناخت درخواست مشتری، بررسی مشخصات سفارش و ارائه اطلاعات روشن درباره محصول نمود پیدا کند. این ارتباط میان شناخت بازار و نیاز فنی، مبنای شکل گیری همکاری مستمر با واحدهای صنعتی است.

مشاوره فنی؛ مبنای انتخاب آگاهانه فولاد

مشاوره فنی و مهندسی از خدمات حامیران است که در کنار فروش محصولات ارائه می شود. این خدمت، زمینه بررسی نیاز خریدار پیش از نهایی شدن سفارش را فراهم می کند.

در سفارش های صنعتی، نام محصول به تنهایی برای انتخاب کافی نیست. گرید، ابعاد، مقدار مصرف، شرایط کاری و الزامات نقشه باید مشخص باشند تا امکان بررسی تناسب محصول با کاربرد موردنظر وجود داشته باشد.

برای نمونه، در خرید فولاد یک قطعه ماشین سازی، اعلام قطر و طول تنها بخشی از اطلاعات سفارش است. شرایط کار قطعه و فرآیندهایی که در مراحل ساخت روی آن انجام می شوند نیز باید در بررسی فنی لحاظ شوند.

گفتگو درباره این جزئیات، به رفع ابهام پیش از صدور پیش فاکتور کمک می کند و مبنایی مشخص برای هماهنگی میان واحد خرید، مسئول فنی و کارشناسان فروش ایجاد خواهد کرد.

خدمات برش؛ آماده سازی فولاد برای فرآیند ساخت

خدمات برش حامیران شامل روش هایی مانند اره نواری، گیوتین، لیزر، CNC و تبدیل رول به شیت است. این خدمات، بخش آماده سازی مواد اولیه را به فرآیند خرید مرتبط می کنند.

در یک سفارش صنعتی، ابعاد تحویلی باید با برنامه ساخت هماهنگ باشد. تعداد قطعات، اندازه نهایی، نقشه برش و الزامات ابعادی، اطلاعاتی هستند که لازم است پیش از اجرا بررسی شوند. مشخص بودن این موارد به واحد تولید کمک می کند مراحل بعدی کار را بر اساس وضعیت واقعی قطعات برنامه ریزی کند.

بررسی برش همزمان با خرید، امکان برآورد هزینه آماده سازی و تعیین نحوه مصرف مواد را نیز فراهم می کند. در نتیجه، خریدار می تواند پیش از ثبت سفارش، درباره امکان اجرای نقشه و زمان آماده شدن قطعات اطلاعات لازم را دریافت کند.

آزمایشگاه متالورژی؛ ارزیابی مواد بر پایه داده های فنی

آزمایشگاه متالورژی حامیران خدماتی شامل آزمون های مکانیکی، غیرمخرب، متالوگرافی، کوانتومتری و شیمیایی ارائه می دهد. این خدمات، بخشی از ظرفیت مجموعه برای بررسی ویژگی های مواد و قطعات صنعتی است.

در فرآیند کنترل کیفیت، نتیجه آزمون زمانی کاربرد دارد که موضوع بررسی و معیار پذیرش از ابتدا مشخص باشند. به همین دلیل، درخواست آزمون باید با توجه به مشخصات فنی محصول، الزامات پروژه و نظر مسئول کنترل کیفیت تنظیم شود.

مشخص بودن هدف ارزیابی، نوع نمونه و مدارک موردنیاز، به استفاده صحیح از خدمات آزمایشگاه متالورژی کمک می کند. گزارش حاصل نیز می تواند مبنایی برای بررسی انطباق مواد یا قطعات با الزامات تعریف شده در پروژه باشد.

عملیات حرارتی؛ تکمیل فرآیند آماده سازی قطعات

سختکاری، تمپر، آنیل، نیتراسیون و سمانتاسیون از خدمات معرفی شده در بخش عملیات حرارتی حامیران هستند.

انتخاب فرآیند عملیات حرارتی باید با توجه به جنس، وضعیت قطعه و خواص موردانتظار انجام شود. بنابراین، در پروژه هایی که قطعه به این مرحله نیاز دارد، لازم است الزامات آن از زمان انتخاب مواد و تدوین برنامه ساخت بررسی شوند.

مطرح کردن این نیاز در ابتدای سفارش، امکان گفتگو درباره شرایط پذیرش قطعه، مراحل اجرایی و نتیجه موردانتظار را فراهم می کند. این هماهنگی به حفظ ارتباط میان انتخاب فولاد، ساخت قطعه و ارزیابی نهایی آن کمک خواهد کرد.

تعمیرات دستگاه اره نواری؛ پشتیبانی از فعالیت کارگاه

تعمیرات تخصصی دستگاه اره نواری و خدمات جوش تیغ اره، از دیگر حوزه های فعالیت حامیران هستند. این خدمات در کنار عرضه دستگاه و تیغ اره نواری، نیازهای مرتبط با استفاده و نگهداری تجهیزات برش را پوشش می دهند.

برای کارگاهی که بخشی از برنامه روزانه آن به برش مقاطع وابسته است، وضعیت دستگاه اره نواری اهمیت اجرایی دارد. بروز اشکال در عملکرد دستگاه می تواند برنامه آماده سازی قطعات را تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو، دسترسی به خدمات تعمیرات باید در ارزیابی تجهیزات و برنامه نگهداری کارگاه لحاظ شود.

ثبت مدل دستگاه، شرح دقیق ایراد و شرایط بروز آن، اطلاعات اولیه مناسبی برای بررسی درخواست تعمیر فراهم می کند. رسیدگی فنی بر اساس این اطلاعات، به مشخص شدن اقدامات موردنیاز و برنامه ریزی برای بازگشت دستگاه به چرخه کار کمک خواهد کرد.

حامیران؛ پیوند تجربه، محصول و خدمات صنعتی

مرور خدمات فولاد حامیران نشان می دهد که فعالیت این مجموعه، مراحل مختلفی از انتخاب محصول تا آماده سازی و پشتیبانی تجهیزات را در بر می گیرد. ارزش این ارتباط برای مشتری صنعتی، امکان طرح نیازهای مرتبط با یک سفارش و بررسی شرایط اجرای هر بخش است.

واحدهای صنعتی می توانند هنگام استعلام، علاوه بر نوع و مقدار محصول، نیاز خود به برش، آزمون های آزمایشگاه متالورژی یا عملیات حرارتی را نیز مطرح کنند. ارائه مشخصات فنی و نقشه قطعات به کارشناسان حامیران، زمینه دریافت پیشنهاد متناسب با پروژه و بررسی هزینه و زمان اجرای خدمات را فراهم می کند؛ مسیری که تجربه مجموعه را به نیاز مشخص مشتری پیوند می دهد

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.