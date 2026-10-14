تاکید پادشاه اردن بر تشدید تلاشهای جهانی برای ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بترا، عبدالله دوم پادشاه اردن امروز چهارشنبه با آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا دیدار کرد.

عبدالله دوم در این دیدار بر روابط در حال رشد میان دو کشور تاکید و به اهتمام به تعمیق این شراکت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و دفاعی اشاره کرد.

وی نقش استرالیا در حمایت از تلاش‌های امدادرسانی انسان دوستانه در منطقه به ویژه در خصوص غزه و آنروا را ستود.

پادشاه اردن در ادامه بر ضرورت تشدید تلاش‌های جامعه جهانی برای دستیابی به آرامش جامع منطقه‌ای و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس تاکید کرد.

وی بار دیگر به مخالفت اردن با اقدامات مربوط به کوچاندن فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌سازی از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

از طرفی دیگر، نخست وزیر استرالیا بر اهمیت تداوم توسعه روابط میان دو کشور و تقویت همکاری در چندین حوزه تاکید کرد.

وی تلاش‌های اردن به رهبری ملک عبدالله دوم برای تحقق ثبات در منطقه و کاهش شدت تنش و حمایت اردن از همکاری بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را تحسین کرد.