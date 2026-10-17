به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جین‌وست در پروژه‌ای تازه، مسئولیت تأمین لباس کارکنان ایران‌خودرو را برعهده گرفته است؛ پروژه‌ای که حدود ۶۰ هزار آیتم پوشاک را شامل می‌شود و بخشی از آن به کارکنان خطوط تولید اختصاص دارد. این همکاری، جین‌وست را درگیر فرآیندی می‌کند که از طراحی و انتخاب مشخصات لباس آغاز می‌شود و تا تولید و تأمین پوشاک در مقیاس سازمانی ادامه پیدا می‌کند.

طراحی لباس کارکنان متناسب با نیازهای ایران‌خودرو

تولید لباس برای کارکنان یک مجموعه صنعتی، نیازمند توجه به شرایط محیط کار و نوع فعالیت افرادی است که از آن استفاده می‌کنند. لباس کارکنان خطوط تولید باید برای استفاده روزانه مناسب باشد و از نظر راحتی، دوام و کیفیت دوخت، پاسخگوی نیازهای محیط کار باشد.

در پروژه ایران‌خودرو، توجه به مشخصات موردنظر برای لباس کارکنان، بخشی از فرآیند آماده‌سازی و تولید پوشاک است. در چنین سفارش‌هایی، طراحی لباس تنها به ظاهر آن محدود نمی‌شود و کاربرد محصول در محیط کار نیز اهمیت دارد.

از انتخاب پارچه تا تولید لباس کارکنان

در پروژه‌های تأمین پوشاک سازمانی، مراحل طراحی و تولید باید با نیاز مجموعه سفارش‌دهنده هماهنگ باشد. انتخاب پارچه، مشخصات دوخت و ویژگی‌های لباس از جمله مواردی هستند که در آماده‌سازی پوشاک برای استفاده کارکنان اهمیت پیدا می‌کنند.

این موضوع در سفارش‌های بزرگ، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محصولات باید با مشخصات تعیین‌شده تولید شوند و کیفیت آن‌ها در حجم بالای سفارش حفظ شود.

تأمین ۶۰ هزار آیتم پوشاک برای ایران‌خودرو

یکی از بخش‌های قابل توجه این همکاری، حجم سفارش است. تولید و تأمین حدود ۶۰ هزار آیتم پوشاک برای کارکنان ایران‌خودرو، به هماهنگی میان مراحل تولید و تأمین نیاز دارد. در چنین پروژه‌ای، مدیریت تعداد بالای محصولات در کنار رعایت مشخصات موردنظر، بخش مهمی از فرآیند اجرا را تشکیل می‌دهد.

برای جین‌وست، این همکاری فرصتی است تا ظرفیت تولید خود را در یک پروژه سازمانی بزرگ به کار بگیرد؛ پروژه‌ای که نیازهای آن با سفارش‌های معمول بازار پوشاک تفاوت دارد.

جین‌وست و تجربه تأمین لباس در مقیاس صنعتی

تأمین لباس کارکنان ایران‌خودرو، تجربه‌ای متفاوت از فعالیت در بازار عمومی پوشاک است. در این پروژه، تولید لباس برای کارکنان یک مجموعه صنعتی انجام می‌شود و تناسب پوشاک با شرایط کاری، کیفیت تولید و هماهنگی در تأمین اهمیت دارد.

جین‌وست در کنار ایران‌خودرو، با اجرای سفارش حدود ۶۰ هزار آیتم پوشاک، بخشی از ظرفیت خود را در حوزه پوشاک سازمانی و لباس کار صنعتی به کار گرفته است؛ پروژه‌ای که توان تولید و تأمین در مقیاس بالا را با نیازهای یک مجموعه صنعتی بزرگ پیوند می‌دهد.

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