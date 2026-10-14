به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه برومند ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اشاره به دشواری‌های پیش‌رو در برگزاری رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: سال سختی را پشت سر گذاشتیم و کار کردن در چنین شرایطی آسان نیست با این حال معتقدم باید با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به چارچوب‌های حرفه‌ای زمینه برگزاری جشنواره‌ای درخور شان مردم و هنرمندان را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: جشنواره‌ها را با هدف ایجاد نشاط و فراهم کردن فضایی برای شادی مردم پذیرفتم چراکه مردم حق دارند در کنار همه دشواری‌ها لحظاتی شاد و دلنشین را تجربه کنند.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان افزود: توجه به یاد و خاطره شهدای میناب در برنامه افتتاحیه در کنار اجرای موسیقی شاد و برنامه‌های متناسب با فضای جشنواره از محورهای مورد توجه است.

برومند اضافه کرد: تقویت گردشگری فرهنگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری همدان، توجه به امکان سفر با قطار و برنامه‌ریزی برای بزرگداشت‌ها می‌تواند به غنای جشنواره کمک کند.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصتی برای تعامل، هم‌افزایی و گفت‌وگو است

مدیر هنرهای نمایشی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل، اعتماد متقابل و انسجام مدیریتی در حوزه تئاتر این رویداد را فرصتی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی میان هنرمندان و مدیران خواند و با بیان اینکه حضور در برگزاری این جشنواره افتخاری برای مجموعه هنرهای نمایشی است، گفت: یک اجرای خوب روی صحنه به پشت صحنه‌ای منسجم نیاز دارد و بازیگر و کارگردان باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و برای تئاتر ایران نباید نسخه پیچید بلکه آنچه اهمیت دارد اعتماد متقابل و فراهم کردن زمینه رشد هنرمندان است.

اتابک نادری ضمن تمجید از شخصیت مرضیه برومند خاطرنشان کرد: خانم برومند یک جریان ساز فرهنگی است که «مدرسه موش‌ها» تنها یک نمایش نبود بلکه دنیایی را خلق کرد که در ذهن و خاطره چند نسل ماندگار شد.