  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

معاون وزیر امورخارجه از مرز آستارا راهی جمهوری آذربایجان شد

معاون وزیر امورخارجه از مرز آستارا راهی جمهوری آذربایجان شد

آستارا- معاون وزیر امور خارجه با حضور در بندر مرزی آستارا، از طریق گذرگاه زمینی این شهرستان با بدرقه فرماندار آستارا عازم جمهوری آذربایجان شد.

به گزارش خبرنگار مهر،کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر چهارشنبه با حضور در شهرستان مرزی بندر آستارا، از طریق گذرگاه مرزی آستارا عازم جمهوری آذربایجان شد.

در این برنامه، علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، در محل پایانه مرزی حضور یافت و معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه را بدرقه کرد. این سفر در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود.

غریب‌آبادی در جریان این سفر، برنامه‌هایی در حوزه گفت‌وگوهای حقوقی، بررسی توافقات دوجانبه و پیگیری موضوعات مشترک میان دو کشور را دنبال خواهد کرد.

مرز زمینی آستارا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجان، نقش محوری در ترددهای رسمی و دیپلماتیک دارد و این سفر نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که همکاری‌های تهران–باکو طی ماه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، تجارت و مسائل حقوقی در دستور کار دو طرف قرار گرفته و گفت‌وگوهای سطح بالا میان مقامات دو کشور ادامه دارد.

کد مطلب 6977871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها