معاون وزیر امورخارجه از مرز آستارا راهی جمهوری آذربایجان شد

به گزارش خبرنگار مهر،کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر چهارشنبه با حضور در شهرستان مرزی بندر آستارا، از طریق گذرگاه مرزی آستارا عازم جمهوری آذربایجان شد.

در این برنامه، علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، در محل پایانه مرزی حضور یافت و معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه را بدرقه کرد. این سفر در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود.

غریب‌آبادی در جریان این سفر، برنامه‌هایی در حوزه گفت‌وگوهای حقوقی، بررسی توافقات دوجانبه و پیگیری موضوعات مشترک میان دو کشور را دنبال خواهد کرد.

مرز زمینی آستارا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجان، نقش محوری در ترددهای رسمی و دیپلماتیک دارد و این سفر نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که همکاری‌های تهران–باکو طی ماه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، تجارت و مسائل حقوقی در دستور کار دو طرف قرار گرفته و گفت‌وگوهای سطح بالا میان مقامات دو کشور ادامه دارد.