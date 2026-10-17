به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینه‌های درمان‌های دندانپزشکی، به‌ویژه خدمات تخصصی مانند ایمپلنت، ارتودنسی یا لمینت، برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است. شهروندان شهرستان پردیس و شرق تهران به دنبال کلینیک دندانپزشکی پردیس هستند که این هزینه‌ها را با شرایط پرداخت اقساطی، چک یا سفته مدیریت کنند. این راهنما شرایط رایج اقساط، انواع خدمات مشمول و معرفی چند کلینیک دندانپزشکی اقساطی در پردیس را پوشش می‌دهد تا انتخاب را برای‌تان راحت‌تر کند.

معرفی برترین کلینیک‌های دندانپزشکی اقساطی در پردیس

تعداد دندانپزشکی اقساطی شرق تهران بسیار است که باید بتوانید از میان آن‌ها، برترین مراکز را انتخاب کنید. به همین منظور، سه تا از برترین مراکز دندانپزشکی اقساطی در پردیس را معرفی کرده و خدمات‌شان را بررسی می‌کنیم.

کلینیک دندانپزشکی سحر

این مرکز خدمات کامل عمومی و تخصصی دندانپزشکی را ارائه می‌دهد، از جمله:

ترمیم دندان

ارتودنسی ثابت و متحرک

ایمپلنت با مواد استاندارد

جرم‌گیری

خدمات زیبایی دندان (کامپوزیت و طرح لبخند)

دندانپزشکی کودکان

خدمات اقساطی شامل ایمپلنت، ارتودنسی و درمان‌های زیبایی است و امکان استفاده از چک صیادی وجود دارد. طرح اقساط بانک رفاه نیز معرفی شده است. اگر دندانپزشکی با بیمه در پردیس می‌خواهید، این مرکز با چندین بیمه از جمله آسیا، نوین، رفاه، پاسارگاد، البرز، ملت، ایران، پارسیان و کوثر قرارداد دارد.

آدرس شعبه پردیس: بلوار صیاد شیرازی، ساختمان پزشکان اهورا

شماره‌های تماس: ۰۲۱۷۶۴۸۱۳۹۸، ۰۲۱۷۶۴۸۴۴۱۲، ۰۲۱۷۶۴۸۲۸۹۶، ۰۹۱۹۴۴۱۱۵۰۰

سایت: sahardent.com

کلینیک دندانپزشکی پالیز

این مرکز خدمات ترمیمی، زیبایی، درمان ریشه، پروتز ثابت و متحرک، جراحی دندان عقل و پریو، ایمپلنت و دندانپزشکی اطفال را پوشش می‌دهد. پرداخت نقد و اقساط برای تمام خدمات اعلام شده و ایمپلنت به‌طور مشخص اقساطی انجام می‌شود. محیط مدرن و همکاری با دندانپزشکان مجرب از ویژگی‌های آن است.

آدرس: پردیس، فاز ۱، بلوار ابن سینا (میدان عدالت)، خیابان فروردین شمالی، کوچه نوروز، روبروی مسجد الزهرا، پلاک ۳۴

شماره‌های تماس: ۰۲۱۴۰۷۷۸۰۱۹، ۰۲۱۴۰۷۷۶۹۷۵، ۰۹۱۹۸۴۸۶۶۵۱

اینستاگرام: paliz.dental.clinic

کلینیک دندانپزشکی دکتر کثیری

خدمات این مرکز شامل درمان ریشه، ترمیم، جرم‌گیری، پروتز، ایمپلنت، جراحی، ارتودنسی متحرک و زیبایی (لمینت، کامپوزیت و بلیچینگ) است. شرایط اقساطی برای خدمات زیبایی دندان ارائه می‌شود.

آدرس: پردیس، بلوار خلیج فارس شمالی، خیابان فهمیده، طبقه سوم، واحد ۳۰۴، کلینیک دندانپزشکی هور

شماره تماس: ۰۲۱۷۶۲۴۲۰۳۰ - ۰۹۰۰۲۹۲۴۰۵۰

اینستاگرام: kasiri_dentalclinic

شرایط و نحوه پرداخت اقساطی هزینه‌های دندانپزشکی

بیشتر مراکز دندانپزشکی در پردیس برای خدمات پرهزینه طرح اقساطی ارائه می‌دهند. شرایط معمولاً شامل پرداخت ۲۰ تا ۵۰ درصد از مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت و تسویه مابقی در اقساط ماهانه است. تعداد اقساط بسته به نوع درمان و توافق کلینیک بین ۳ تا ۱۲ ماه یا بیشتر متغیر است. برای مثال، اگر هزینه ایمپلنت کل فک بالا ۳۰۰ میلیون تومان باشد، با پیش‌پرداخت ۵۰ درصد از هزینه، درمان را شروع می‌کنید و با پرداخت اقساط در ۱۲ ماه، فشار یکجای مالی از بین می‌برد.

رایج‌ترین تضمین‌ها، چک صیادی و سفته است. برخی مراکز امکان پرداخت بدون ضامن را فراهم می‌کنند، به‌شرط ارائه چک معتبر یا همکاری با طرح‌های بانکی مانند طرح اقساط بانک رفاه.

نکته: از آنجا که کیفیت مواد اولیه، شرایط اقساط هر مرکز و تعرفه دندانپزشکی در پردیس متفاوت است، همیشه قبل از شروع درمان، طرح اقساط و جزئیات قرارداد را کتبی دریافت کنید.

برای درک راحت‌تر شرایط رایج، جدول زیر خلاصه‌ای کاربردی از مهم‌ترین موارد را نشان می‌دهد:

موضوع جزئیات رایج در کلینیک‌های پردیس پیش‌پرداخت معمولاً ۲۰ تا ۵۰ درصد از کل هزینه درمان تعداد اقساط ۳ تا ۱۲ ماه (گاهی بیشتر، بسته به توافق و نوع درمان) نحوه بازپرداخت اقساط ماهانه مساوی یا متناسب با پیشرفت درمان تضمین‌های رایج چک صیادی یا سفته پرداخت بدون ضامن در برخی مراکز با ارائه چک معتبر یا طرح‌های بانکی (مانند بانک رفاه) امکان‌پذیر است

انواع خدمات دندانپزشکی قابل ارائه به صورت اقساطی

کلینیک‌های دندانپزشکی در پردیس این امکان را بیشتر برای درمان‌هایی فراهم می‌کنند که هزینه بالاتری ایجاد می‌کنند.

در ادامه مهم‌ترین این خدمات را به‌صورت دقیق و شفاف معرفی می‌کنیم:

ایمپلنت دنداناین خدمت جایگزینی ریشه دندان از دست‌رفته با پایه تیتانیومی و سپس نصب تاج دندان است. به‌دلیل هزینه بالای کاشت و پروتز، یکی از پرتقاضاترین موارد برای پرداخت اقساطی محسوب می‌شود.

ارتودنسی ثابت یا متحرکاین درمان برای منظم کردن دندان‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های فکی به کار می‌رود. به‌خاطر طول درمان چندماهه یا چندساله، بسیاری از مراکز امکان تقسیط هزینه آن را فراهم می‌کنند.

لمینت و کامپوزیت ونیراین دو روش برای اصلاح طرح لبخند، تغییر رنگ، فرم و اندازه دندان‌ها استفاده می‌شوند. لمینت لایه‌ای سرامیکی نازک است و کامپوزیت ونیر ماده‌ای همرنگ دندان است که روی سطح دندان قرار می‌گیرد. هر دو به‌خاطر هزینه بالا، معمولاً مشمول اقساط هستند.

عصب‌کشی‌های پیچیده (درمان ریشه)این درمان، عصب آسیب‌دیده یا عفونی دندان را خارج می‌کند و کانال ریشه را پر می‌کند. در موارد چندریشه‌ای یا پیچیده، هزینه بالاتر می‌رود و امکان پرداخت اقساطی وجود دارد.

جراحی‌های تخصصیمواردی مانند کشیدن دندان عقل نهفته یا جراحی لثه (پریودنتال) در این دسته قرار می‌گیرند. این جراحی‌ها نیاز به تخصص و تجهیزات بیشتری دارند و با شرایط اقساطی نیز ارائه می‌شوند.

خدمات عمومی‌تر در پکیج‌های ترکیبیترمیم (پر کردن) دندان و جرم‌گیری گاهی به‌تنهایی اقساطی نیستند، اما وقتی در کنار درمان‌های تخصصی قرار می‌گیرند، ممکن است در پکیج ترکیبی مشمول اقساط شوند.

تمرکز اصلی طرح‌های اقساطی روی درمان‌های تخصصی است که هزینه بالاتری دارند و فشار مالی یکجا ایجاد می‌کنند.

مزایای استفاده از خدمات دندانپزشکی اقساطی برای شهروندان پردیس

پرداخت اقساطی مزایای عملی و قابل لمسی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند. مهم‌ترین این مزایا عبارت‌اند از:

جلوگیری از به تعویق افتادن درمان‌های ضروریپرداخت اقساطی مانع می‌شود که افراد به‌خاطر کمبود بودجه یکجا، درمان را عقب بیندازند. پوسیدگی دندان یا مشکل لثه اگر نادیده گرفته شود، به درمان‌های پیچیده‌تر و گران‌تر مانند عصب‌کشی پیشرفته یا جراحی منجر می‌گردد.

مدیریت بهتر بودجه خانوادهبا تقسیم هزینه به اقساط ماهانه، فشار مالی یکجا از روی خانواده برداشته می‌شود و برنامه‌ریزی مالی آسان‌تر انجام می‌گیرد.

دسترسی به خدمات و مواد اولیه باکیفیتافراد می‌توانند بدون نگرانی از پرداخت کامل هزینه در همان لحظه، از درمان‌های تخصصی و مواد باکیفیت استفاده کنند.

صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌وآمدشهروندان پردیس که اغلب به مراکز شرق تهران وابسته هستند، با استفاده از کلینیک‌های محلی اقساطی، در زمان و هزینه رفت‌وآمد صرفه‌جویی می‌کنند.

کاهش هزینه نهایی با ترکیب بیمه و اقساطاستفاده همزمان از پوشش بیمه تکمیلی و طرح اقساطی، مبلغ قابل پرداخت از جیب بیمار را کاهش می‌دهد و سلامت دهان و دندان را در اولویت نگه می‌دارد.

جمع‌بندی

دندانپزشکی اقساطی در پردیس راه عملی برای مدیریت هزینه‌های درمانی و زیبایی است. شرایط رایج شامل پیش‌پرداخت، چک صیادی یا سفته و اقساط چند ماهه است. مراکز معتبری مانند سحر، پالیز و دکتر کثیری خدمات ایمپلنت، ارتودنسی، لمینت و درمان‌های تخصصی را با این شرایط ارائه می‌دهند. قبل از مراجعه، به صورت تلفنی با مرکز تماس بگیرید و از پلتفرم‌هایی مانند بهترینو برای مشاهده لیست به‌روز، نظرات واقعی بیماران و اطلاعات تماس استفاده کنید.

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