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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

رابطه‌ سوژه و ابژه در یک نشست تخصصی بررسی می‌شود

رابطه‌ سوژه و ابژه در یک نشست تخصصی بررسی می‌شود

نشست تخصصی «از اراده‌ پنهان تا تجلی اثر» روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نشست تخصصی «از اراده‌ پنهان تا تجلی اثر» با نگاه و تحلیل کیوان عسگری و با محوریت پرسش‌های بنیادین درباره ماهیت آفرینش هنری، نقش اراده در خلق اثر و نسبت میان هنرمند و اثر هنری، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این نشست، با تمرکز بر رابطه‌ سوژه و ابژه، این پرسش محوری به بحث گذاشته می‌شود که آیا اثر هنری صرفا حاصل اراده و آگاهی مستقیم هنرمند است یا در فرآیند خلق، حقیقتی فراتر از قصد و اراده‌ او مجال ظهور می‌یابد و از طریق هنرمند به تجلی می‌رسد.

کیوان عسگری در این نشست، با نگاهی تحلیلی به فرآیند شکل‌گیری اثر هنری، زمینه‌ای برای تأمل و گفتگو درباره ماهیت پویای آفرینش، جایگاه اراده و آنچه در پسِ تجربه‌ خلق نهفته است، فراهم می‌کند.

نشست تخصصی «از اراده‌ پنهان تا تجلی اثر» فرصتی برای هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به هنر است تا در مواجهه‌ای تأمل‌برانگیز با پرسش‌های بنیادین آفرینش، ابعاد کمتر دیده‌شده‌ رابطه هنرمند و اثر را بررسی کنند.

این نشست روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶، در گالری هنر برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6977877
آزاده فضلی

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