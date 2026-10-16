به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نشست تخصصی «از اراده‌ پنهان تا تجلی اثر» با نگاه و تحلیل کیوان عسگری و با محوریت پرسش‌های بنیادین درباره ماهیت آفرینش هنری، نقش اراده در خلق اثر و نسبت میان هنرمند و اثر هنری، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این نشست، با تمرکز بر رابطه‌ سوژه و ابژه، این پرسش محوری به بحث گذاشته می‌شود که آیا اثر هنری صرفا حاصل اراده و آگاهی مستقیم هنرمند است یا در فرآیند خلق، حقیقتی فراتر از قصد و اراده‌ او مجال ظهور می‌یابد و از طریق هنرمند به تجلی می‌رسد.

کیوان عسگری در این نشست، با نگاهی تحلیلی به فرآیند شکل‌گیری اثر هنری، زمینه‌ای برای تأمل و گفتگو درباره ماهیت پویای آفرینش، جایگاه اراده و آنچه در پسِ تجربه‌ خلق نهفته است، فراهم می‌کند.

نشست تخصصی «از اراده‌ پنهان تا تجلی اثر» فرصتی برای هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به هنر است تا در مواجهه‌ای تأمل‌برانگیز با پرسش‌های بنیادین آفرینش، ابعاد کمتر دیده‌شده‌ رابطه هنرمند و اثر را بررسی کنند.

این نشست روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶، در گالری هنر برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.