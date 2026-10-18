به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساخت‌های ترافیکی و رفع گره‌های عبور و مرور از جمله محورهای عمرانی مدیریت شهری در منطقه ۲ تهران است؛ در همین راستا، اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح با هدف تسهیل تردد شهروندان و کاهش بار ترافیکی معابر دنبال می‌شود. در این میان، شهرداری منطقه ۲ از بهره‌برداری دو تقاطع غیرهمسطح دیگر در کمتر از دو ماه آینده خبر داده است.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح در این منطقه اظهار کرد: دو تقاطع دیگر نیز ان‌شاءالله ظرف کمتر از دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها، تقاطع شهید چوب‌تراش و بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در محله طرشت است که اجرای آن از خواسته‌های قدیمی مردم این محله به شمار می‌رود.

شهردار منطقه ۲ تهران ادامه داد: پروژه دیگر، تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است که بهره‌برداری از آن تأثیر مثبت و قابل‌توجهی در رفع گره ترافیکی بزرگراه آیت‌الله هاشمی خواهد داشت.

صالحی با اشاره به طراحی ۹۸ تقاطع غیرهمسطح در این دوره از مدیریت شهری گفت: سهم قابل‌توجهی از این پروژه‌ها در منطقه ۲ قرار دارد و با اجرای طرح‌های پیش‌رو، فاز نخست این پروژه‌ها در منطقه به پایان می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز اجرای ۲۰ پروژه باقی‌مانده دنبال خواهد شد تا با تکمیل آن‌ها بتوانیم سهمی در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت آن در ترافیک شهری داشته باشیم.

صالحی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه ۲، ابراز امیدواری کرد با تکمیل تقاطع‌های غیرهمسطح، بخشی از مشکلات ترافیکی این محدوده برطرف شود و تردد شهروندان با سهولت بیشتری انجام گیرد.