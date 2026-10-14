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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

دعوت از مردم آذربایجان شرقی برای مشارکت در اهدای خون

دعوت از مردم آذربایجان شرقی برای مشارکت در اهدای خون

تبریز- اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی مشارکت مردم در اهدای خون را خواستار شد و بر لزوم مشارکت شهروندان در پایدار نگه داشتن ذخایر خونی مورد نیاز بیماران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی روز چهارشنبه از مردم نوع‌دوست آذربایجان شرقی برای پیوستن به پویش معنوی و انسانی اهدای خون، اهدای زندگی دعوت و اعلام کرد: از هم‌استان‌های عزیز دعوت می‌شود تا در روزهای پیش‌رو برای پایدار نگه داشتن ذخایر خونی، به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند تا با اهدای بخشی از خون وجود خود مراکز درمانی را در تامین قطرات حیاتی برای بیماران بستری در بیمارستان‌ها یاری دهند.

در حال حاضر نیاز به همه گروه‌های خونی وجود دارد و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و در این میان بیماران تالاسمی، سرطانی و مجروحان حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی مصرف کننده‌های عمده خون هستند.

کد مطلب 6977900

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