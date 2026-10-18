سید رضا حسینی رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی اضافه‌شدن یک مسابقه جدید به باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: برای اضافه‌کردن یک مسابقه به رقابت‌های باشگاه، باید جنبه‌های مختلفی بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا ظرفیت لازم برای رشد دانش‌آموزان سراسر کشور در این حوزه وجود دارد یا خیر و دسترسی به مواد و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز چگونه است.

وی افزود: همچنین باید بررسی شود که اضافه‌شدن این مسابقات به برخی المپیادهای موجود آسیب می‌زند یا خیر. برای مثال، میان المپیاد علوم و فنون هسته‌ای و المپیاد فیزیک، تداخل مبحثی جدی وجود دارد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان ادامه داد: موضوع دیگر این است که آیا دانش‌آموزان دوره متوسطه اول یا دوم لازم است به‌صورت تخصصی وارد این حوزه شوند یا خیر. بررسی این موارد به یک گروه پژوهشی سپرده شده که انجام کار و رسیدن به نتیجه نهایی آن مقداری زمان می‌برد و خروجی این بررسی‌ها وارد جلسات مربوطه می‌شود.

حسینی با بیان اینکه بررسی‌ها هنوز به پایان نرسیده است، تصریح کرد: به‌محض اتمام بررسی‌ها، نتیجه را اعلام می‌کنیم.

تلاش برای ارتقای آموزش هوش مصنوعی در میان دانش‌آموزان

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی هوش مصنوعی برای کشور گفت: هوش مصنوعی واقعاً حوزه‌ای راهبردی برای کشور است و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در این حوزه نیز، مانند حوزه نجوم، موفقیت‌های خوبی به دست آوریم.

حسینی با اشاره به استفاده دانش‌آموزان از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایند یادگیری اظهار کرد: در حال حاضر نیز دانش‌آموزان از این ابزارها برای تعمیق یادگیری مباحثی که متوجه نشده‌اند یا برای یافتن مثال‌هایی متناسب با سطح آموزشی خود استفاده می‌کنند. دانش‌آموزان المپیادی نیز از همین ابزارها برای ارتقای سطح علمی خود بهره می‌برند.

برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت المپیادها و برگزاری مسابقات بین‌المللی

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به روند بهبود کیفیت برگزاری المپیادها گفت: هر سال تلاش کرده‌ایم با شناسایی نقاط ضعف سال گذشته و بهبود و برطرف‌کردن آن‌ها، در سال بعد کیفیت بهتری داشته باشیم. در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌ایم این روند را دنبال کنیم و امسال هم همین رویکرد را ادامه می‌دهیم.

وی در پایان از تدارک برنامه‌های تحولی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی خبر داد و افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی در راستای برگزاری مسابقات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها در دست تدارک است که امیدواریم نتایج آن به‌زودی اعلام شود.