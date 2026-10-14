  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

محتشم‌: اجلاسیه شهدای هنرمند فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

محتشم‌: اجلاسیه شهدای هنرمند فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

خرم‌آباد-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر اهمیت برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند،این رویداد را فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف زندگی، شخصیت و آثار شهدای هنرمند دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با اشاره به جایگاه جامعه هنری در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان دنبال شود تا بتوان بخش‌هایی از زندگی، اندیشه و فداکاری این شهیدان را به جامعه معرفی کرد.

هنر؛ بستری ماندگار برای روایت زندگی شهدا

وی با تأکید بر اهمیت تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با محوریت شهدای هنرمند افزود: هنر می‌تواند بستری ماندگار برای روایت زندگی شهدا، بازنمایی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های جامعه هنری استان بیان کرد: استفاده از توانمندی هنرمندان در قالب‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌تواند به معرفی بهتر شخصیت و اندیشه شهدای هنرمند کمک کند و زمینه انتقال ارزش‌های مرتبط با ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده فراهم آورد.

شناسایی ۲۴ شهید هنرمند در لرستان

محتشم‌آرا با اشاره به شناسایی ۲۴ شهید هنرمند در استان لرستان، بر ضرورت مستندسازی زندگی و آثار این شهیدان و جمع‌آوری اسناد و روایت‌های مرتبط با آنان تأکید کرد.

وی افزود: ثبت و مستندسازی زندگی، فعالیت‌ها و آثار شهدای هنرمند، زمینه‌ای برای حفظ خاطرات و معرفی ابعاد مختلف شخصیتی آنان فراهم می‌کند و می‌تواند به غنای محتوایی برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با این شهیدان کمک کند.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان در کنار همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری اجلاسیه‌ای در شأن مقام والای شهدای هنرمند و معرفی شایسته این شهیدان به جامعه باشد.

کد مطلب 6977903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها