محتشم‌: اجلاسیه شهدای هنرمند فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با اشاره به جایگاه جامعه هنری در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان دنبال شود تا بتوان بخش‌هایی از زندگی، اندیشه و فداکاری این شهیدان را به جامعه معرفی کرد.

هنر؛ بستری ماندگار برای روایت زندگی شهدا

وی با تأکید بر اهمیت تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با محوریت شهدای هنرمند افزود: هنر می‌تواند بستری ماندگار برای روایت زندگی شهدا، بازنمایی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های جامعه هنری استان بیان کرد: استفاده از توانمندی هنرمندان در قالب‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌تواند به معرفی بهتر شخصیت و اندیشه شهدای هنرمند کمک کند و زمینه انتقال ارزش‌های مرتبط با ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده فراهم آورد.

شناسایی ۲۴ شهید هنرمند در لرستان

محتشم‌آرا با اشاره به شناسایی ۲۴ شهید هنرمند در استان لرستان، بر ضرورت مستندسازی زندگی و آثار این شهیدان و جمع‌آوری اسناد و روایت‌های مرتبط با آنان تأکید کرد.

وی افزود: ثبت و مستندسازی زندگی، فعالیت‌ها و آثار شهدای هنرمند، زمینه‌ای برای حفظ خاطرات و معرفی ابعاد مختلف شخصیتی آنان فراهم می‌کند و می‌تواند به غنای محتوایی برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با این شهیدان کمک کند.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان در کنار همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری اجلاسیه‌ای در شأن مقام والای شهدای هنرمند و معرفی شایسته این شهیدان به جامعه باشد.