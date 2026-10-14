به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «هرجا که تویی» در شیراز، فصل اول مجموعه کنسرت های «هرجا که تویی» همایون شجریان در حالی به روزهای پایانی خود در شهر شیراز نزدیک می‌شود که هفتمین شب از برپایی این رویداد موسیقایی با اتفاقات غافلگیر کننده و ویژه ای همراه شد. این در حالی است که نظر به استقبال مخاطبان گروه اجرایی تصمیم گرفت که با تمدید اجراها روز یکشنبه بیست و ششم مهر نیز طی ۲ نوبت میزبان مخاطبان شیرازی باشد.

همایون شجریان و گروه «سیاوش» شامگاه سه شنبه بیست و یکم مهر در حالی اجرای هفتم از فصل اول کنسرت های «هرجا که تویی» را در آمفی تئاتر روباز نمایشگاه بین المللی شیراز آغاز کردند که بارش اولین باران پاییزی در شیراز شب به یادماندنی و خاطره سازی را برای مخاطبان رقم زد. مسیری که در حال و هوایی جالب توجه و غافلگیرکننده با اجرای آواز و بازخوانی تصنیف ماندگار «ببار ای بارون - در دستگاه شور» با شعر علی معلم دامغانی و آهنگسازی کیهان کلهر از آلبوم «شب، سکوت، کویر» که سال ۱۳۷۷ با خوانندگی مرحوم محمدرضا شجریان پیش روی مخاطبان قرار گرفته بود، هم زمان شد و فضایی را فراهم ساخت که گروه اجرایی و مخاطبان بدون توجه به بارش باران پاییزی شیراز و بدون ترک محل استقرار خود لحظات خاطره سازی را تجربه کنند.

اجرای این قطعه و دیگر آثار هفتمین کنسرت «هرجا که تویی» همایون شجریان و گروه «سیاوش» در حالی بود که با تصمیم کارگردان و گروه اجرایی برنامه، تعدادی از اعضای گروه تشریفات کنسرت با چتر روی صحنه برای محافظت و مختل نشدن فضای اجرا بالای سر هرکدام از هنرمندان روی صحنه حاضر شدند تا بارش باران آسیبی به اجرای خواننده، سازها و نوازندگی هنرمندان وارد نکند؛ قالبی که این بار شرایط متفاوتی را برای این اجرا رقم زد.

همایون شجریان در این بخش از کنسرت بود که به مخاطبان گفت: ما طی این چند شب روی صحنه هفت نفر بودیم اما امشب این باران غافلگیرکننده که براساس پیش بینی ها قرار نبود این ساعت اتفاق بیفتد کاری کرد که ما در همراهی دوستان تشریفات ۱۴ نفره روی صحنه حاضر شویم.

براساس این گزارش فصل اول کنسرت های همایون شجریان که در قالب پروژه «هرجا که تویی» از روز پانزدهم مهر تاکنون با مجموع هفت نوبت اجرا میزبان بیش از ۳۹ هزار مخاطب در آمفی تئاترروباز نمایشگاه بین المللی شیراز شهر شیراز بوده، روز یکشنبه بیست و ششم مهر به پایان می رسد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، همایون شجریان ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۲ مهر، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۲ روز پنجشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۴ مهر و ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۲ روز یکشنبه ۲۶ مهر در آمفی تئاتر روباز نمایشگاه بین المللی شیراز پروژه موسیقایی «هرجا که تویی» را پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.

سامانه فروش اینترنتی بلیت در اطلاعیه ای از تمامی مخاطبان کنسرت های «هرجا که تویی» تقاضا کرده برای تهیه بلیت این پروژه فقط به سامانه «فیدیبو آرت» با نشانی art.fidibo.com مراجعه و از خرید بلیت توسط اشخاص، مجموعه ها و صفحات مجازی متفرقه جدا خودداری کنند چرا که خرید بلیت خارج از سامانه «فیدیبو آرت» به هیچ وجه مورد تایید گروه برگزارکننده کنسرت های همایون شجریان در شیراز نیست و هرگونه اقدامی که توسط این مجموعه ها و افراد متفرقه در جهت فروش بلیت انجام می شود، غیرقانونی است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته مقصد بعدی فصل دوم پروژه «هرجا که تویی» همایون شجریان شهر اصفهان اعلام شده که طی روزهای آینده جزئیات برگزاری آن اعلام خواهد شد.

عکس ها از افسانه شجریان و ویدئو از رضا موسوی است.