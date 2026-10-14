توسعه ترددهای مسافری و تجاری از دستاوردهای سفر مومنی به باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات اسکندر مومنی وزیر کشور ایران با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان ، وزرای کشور و حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دوجانبه در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و مرزی شد. این رایزنی‌ها نشان‌دهنده تمایل دو طرف به تعمیق روابط و افزایش هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف میان ایران و آذربایجان است.

بر این اساس، در سفر یکروزه اسکندر مومنی وزیر کشور به باکو پیگیری اجرایی شدن توافقات رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در دیدار با علی اف، همکاری در زمینه های امنیتی و مرزی برای توسعه ترددهای مسافری و تجاری و افزایش همکاری ها در پیشگیری و مقابله با حوادث و بلایا در دیدار با وزیر حوادث غیرمترقبه این کشور، دیپلماسی استانی با حضور استانداران گیلان و اردبیل و طرح پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی ایشان به منظور توسعه همکاری ها نیز در این سفر دنبال شد.