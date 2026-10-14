به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدی‌خواه، پیش از ظهر چهارشنبه در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش ساوه با اشاره به اهمیت گسترش هنرستان‌ها گفت: این تصور که دانش‌آموزان پس از ورود به هنرستان امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند، نادرست است؛ زیرا هنرجویان نیز می‌توانند تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه دهند.

وی همچنین درباره روند برگزاری امتحانات نهایی، از تلاش فرهنگیان و مجموعه آموزش‌وپرورش برای ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان قدردانی کرد و بهبود نتایج آموزشی را حاصل کوشش مستمر کارکنان این مجموعه دانست.

رئیس آموزش‌وپرورش ساوه در ادامه، با اشاره به طرح‌های مدرسه‌سازی شهرستان، بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت صنایع و خیران برای تکمیل و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مراسم افتتاح یکی از پروژه‌های بزرگ آموزشی کشور، خواستار همکاری مسئولان و کمیته‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب این مراسم شد.

حامدی‌خواه همچنین از مشارکت یک مجموعه صنعتی در توسعه فضاهای آموزشی گفت:با تداوم این همکاری، بخشی از کمبود مدارس شهرستان جبران شود و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

تکمیل آمار افراد بی‌سواد و کم‌سواد

حامدی‌خواه با اشاره به ضرورت شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیق و جامعی از این افراد در دست نیست و جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات برای شناسایی جامعه هدف و برنامه‌ریزی بهتر ضروری است.

وی افزود: اطلاعات هویتی افراد در سامانه بررسی می‌شود و در صورت وجود مغایرت در مشخصاتی مانند شماره شناسنامه، ثبت اطلاعات با مشکل مواجه خواهد شد؛ ازاین‌رو، همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع مغایرت‌ها و تکمیل اطلاعات اهمیت دارد.

رئیس آموزش‌وپرورش ساوه با تأکید بر لزوم استفاده از اطلاعات معتبر و احراز هویت افراد هنگام ثبت‌نام، تصریح کرد: بررسی دقیق اطلاعات می‌تواند به شناسایی هدفمند افراد نیازمند خدمات سوادآموزی و پیشگیری از ثبت‌نام‌های غیرواقعی کمک کند.

وی همچنین با اشاره بر ضرورت تجهیز فضای آموزشی گفت: تأمین تجهیزات موردنیاز مدارس، از جمله رادیاتورها و ملزومات سامانه‌های گرمایشی، در حال پیگیری است و مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شده است.

حامدی‌خواه همچنین بر ضرورت هماهنگی با مجموعه‌های مسئول و شرکت‌های طرف قرارداد برای رفع مشکلات اجرایی، تکمیل تجهیزات و تسریع در آماده‌سازی فضاهای آموزشی تأکید کرد.

وی ، همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، خیران و مجموعه‌های صنعتی را برای رفع کمبود فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و بهبود خدمات سوادآموزی در شهرستان ساوه ضروری دانست.