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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

تأکید بر معرفی ابعاد فرهنگی و هنری شهدای لرستان

تأکید بر معرفی ابعاد فرهنگی و هنری شهدای لرستان

خرم‌آباد- معاون اجرایی سپاه لرستان با تأکید بر ضرورت معرفی گسترده‌تر ابعاد شخصیتی، فرهنگی و هنری شهدای لرستان گفت: ظرفیت شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریبرز حاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان، با اشاره به جایگاه شهدا در هویت فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: ظرفیت شهدای ما سرمایه‌ای ارزشمند برای لرستان است و با توجه به اینکه شمار شهدا دو برابر شده، مسئولیت ما در قبال معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های آنان نیز سنگین‌تر شده است.

ضرورت شناسایی و معرفی ویژگی‌های برجسته شهدا

وی با بیان اینکه شهدای استان از ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی متنوعی برخوردارند، افزود: لازم است با نگاهی دقیق‌تر، ویژگی‌های برجسته شهدای خود را شناسایی و معرفی کنیم و از ظرفیت‌های موجود فرهنگی و هنری برای ماندگار کردن یاد و خاطره آنان بهره بگیریم.

معاون اجرایی سپاه با تأکید بر لزوم توجه جدی‌تر به ابعاد مختلف زندگی شهدا تصریح کرد: معرفی این ویژگی‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ظرفیت‌های ارزشمند شخصیتی آنان به جامعه معرفی شود و زمینه بهره‌گیری از توان فرهنگی و هنری برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا فراهم آید.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

حاتمی همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و هنری شخصیت امام شهید تأکید کرد و گفت: توجه به جایگاه و مرتبه هنری ایشان در عرصه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ای برای الگوسازی و تولید آثار فرهنگی و هنری اثرگذار فراهم کند.

وی با اشاره به نقش ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در معرفی شخصیت‌های اثرگذار، بر ضرورت استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تبیین ویژگی‌های شهدا و انتقال ارزش‌های مرتبط با ایثار و شهادت تأکید کرد.

تأکید بر نقش‌آفرینی فرهنگی و رسانه‌ای در کنگره شهدای هنرمند

معاون اجرایی سپاه در پایان بر لزوم تلاش بیشتر برای معرفی شهدای استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای باید به‌صورت هدفمند در مسیر برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند به کار گرفته شوند.

برگزاری این اجلاسیه فرصتی برای توجه بیشتر به ابعاد شخصیتی و هنری شهدای استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پاسداشت یاد و خاطره آنان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6977917

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