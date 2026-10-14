نوری: تلاش فداکارانه کادر درمان در حفظ سلامت مردم شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد به مناسبت روز پرستار اظهار کرد: پرستاری به دلیل سختی کار و مسئولیت سنگین مراقبت از بیماران، از مشاغل ارزشمند جامعه است و روز پرستار فرصتی برای قدردانی از زحمات این قشر تلاشگر به شمار می‌رود.

وی افزود: کادر درمان با مشکلات متعددی از جمله مسائل مربوط به حقوق و مزایا مواجه است و شرایط اقتصادی کنونی، زندگی را برای همه حقوق‌بگیران دشوار کرده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش پرستاران در بهبود روحیه بیماران گفت: رفتار مهربانانه و دلسوزانه پرستاران به بیماران امید می‌بخشد و به آنان برای تحمل سختی بیماری و ادامه روند درمان انرژی می‌دهد.

نوری با بیان اینکه سلامت و امنیت از ارزشمندترین نعمت‌های زندگی هستند، تصریح کرد: تلاش فداکارانه کادر درمان برای حفظ سلامت مردم شایسته تقدیر است و باید قدردان زحمات این افراد باشیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به منافع مردم اظهار کرد: کشور و سرزمین ایران متعلق به مردم این سرزمین است و با تلاش روزافزون و همدلی همه اقشار، اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک کشورمان به بیگانگان واگذار شود.