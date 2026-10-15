به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های پارا آسیایی از سال ۲۰۱۰ به‌عنوان بزرگ‌ ترین رویداد چند رشته‌ای ورزشکاران دارای معلولیت در قاره آسیا آغاز شد. ایران از همان دوره نخست یکی از کشورهای حاضر در این بازی ها بود و اتفاقا در جمع مدعیان کسب مدال هم قرار داشت.

بررسی نتایج ۴ دوره گذشته بازی های پاراآسیایی نشان می‌ دهد که کاروان ایران توانسته است جایگاه خود را در جدول رده‌ بندی کشورها به‌تدریج ارتقا دهد و به یکی از قدرت‌ های اصلی ورزش پارا آسیایی آسیا تبدیل شود.

نخستین دوره این بازی‌ ها سال ۲۰۱۰ در گوانگژو چین برگزار شد، کاروان اعزامی ایران به آن دوره بازی ها با مجموع ۸۰ مدال شامل ۲۷ مدال طلا، ۲۴ نقره و ۲۹ برنز در جایگاه چهارم قرار گرفت. چهار سال بعد در بازی های ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی، کاروان ایران با عملکردی بهتر توانست ۳۷ مدال طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز به دست آورد و با مجموع ۱۲۰ مدال، بار دیگر رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد.

سومین دوره بازی‌ های پارا آسیایی در سال ۲۰۱۸ به میزبانی جاکارتا برگزار شد، آن دوره بازی ها نقطه عطفی در روند مدال‌ آوری ایران به شمار می‌ رفت چرا که نمایندگان ورزش پارالمپیکی ایران در جاکارتا با مجموع ۱۳۶ مدال شامل ۵۱ مدال طلا، ۴۳ نقره و ۴۲ برنز در جایگاه سوم جدول رده‌ بندی ایستادند. افزایش تعداد مدال‌ های طلا و صعود یک پله‌ ای در جدول، نشان‌ دهنده پیشرفت عملکرد کاروان ایران در آن دوره بازی ها بود.

چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی که با عنوان بازی‌ های پارا آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ شناخته می‌شود، به خاطر همه گیری کرونا با یک سال تاخیر در سال ۲۰۲۳ برگزار شد. کاروان ایران در آن دوره با کسب ۴۴ مدال طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز و مجموع ۱۳۱ مدال، جایگاه دوم آسیا را به دست آورد و پس از چین، برای نخستین بار به عنوان نایب‌ قهرمان بازی های پاراآسیایی معرفی شد.

نگاهی به نتایج ۴ دوره گذشته بازی های پاراآسیایی نشان می‌ دهد که ایران در مجموع ۴۶۷ مدال شامل ۱۵۹ طلا، ۱۶۵ نقره و ۱۴۳ برنز کسب کرده است. البته تعداد مدال‌ ها به‌ تنهایی معیار کاملی برای سنجش عملکرد نیست و جایگاه نهایی کشورها نیز به نتایج رقبا و تعداد رشته‌ ها و مواد برگزارشده بستگی دارد.

اکنون در آستانه پنجمین دوره بازی‌ های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا، پیشینه حضور و عملکرد ایران در این بازی ها و ارتقا تا جایگاه نایب‌قهرمانی، انتظارات از کاروان کشورمان را افزایش داده است. حفظ این جایگاه یا بهبود آن، مستلزم عملکرد موفق ورزشکاران در رشته‌های مختلف و رقابت با قدرت‌ های اصلی ورزش پارا آسیایی قاره خواهد بود.

با این حال، فراتر از رتبه نهایی و تعداد مدال‌ ها، تداوم روند توسعه ورزش پارالمپیکی، حمایت از استعدادهای تازه و فراهم کردن زمینه موفقیت پایدار ورزشکاران، از مهم‌ ترین دستاوردهایی است که باید در کنار نتایج هر دوره مورد توجه قرار گیرد.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان برگزار خواهد شد.