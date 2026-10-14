به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، فرزاد الماسی، با حضور در محل اجرای پروژه کنارگذر این شهر، روند پیشرفت عملیات عمرانی را بررسی کرد و خواستار رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح شد.

وی با اشاره به اهمیت کنارگذر پاوه در بهبود وضعیت تردد شهرستان اظهار کرد: تأمین و تزریق به‌موقع منابع مالی و تقویت ماشین‌آلات پیمانکار باید در اولویت قرار گیرد تا روند اجرای پروژه با کندی مواجه نشود.

فرماندار پاوه افزود: افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی را با دشواری‌های بیشتری همراه می‌کند و ممکن است برای ادامه کار به اعتبارات بیشتری نیاز باشد؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی دقیق پیمانکار و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد پروژه ضرورت دارد.

در ادامه این بازدید، صادق خدادادی، مدیرکل شرکت زیرساخت استان کرمانشاه، با اشاره به طول ۱۶.۵ کیلومتری کنارگذر پاوه، از پیگیری‌های مسئولان برای تأمین منابع مالی موردنیاز قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش‌های دکتر یوسفی، نماینده مردم منطقه، در پیگیری اعتبارات این طرح یاد کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و رایزنی‌های مسئولان ملی و استانی، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد و طرح به سرانجام برسد.

این بازدید با حضور مدیرکل دفتر طرح‌های فنی شرکت زیرساخت کشور و معاون مدیرکل حوزه راهداری غرب و مرکز کشور انجام شد و حاضران ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، مسائل و نیازهای مرتبط با ادامه عملیات اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

تکمیل کنارگذر پاوه از مطالبات عمرانی شهرستان در حوزه بهبود تردد است و تحقق آن به تأمین به‌موقع اعتبارات، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن تجهیزات موردنیاز پیمانکار وابسته است.