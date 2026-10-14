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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

عزیزی: افزایش مراجعات درمانی بدون افزایش نیروی انسانی اتفاق افتاده است

عزیزی: افزایش مراجعات درمانی بدون افزایش نیروی انسانی اتفاق افتاده است

بجنورد- مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی از رشد ۱۱ درصدی مراجعات درمانی استان بدون افزایش نیروی انسانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عزیزی ظهر چهارشنبه در بازدید استاندار از بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد به مناسبت روز پرستار از افزایش ۱۱ درصدی مراجعات به مراکز درمانی این سازمان در پنج ماهه امسال خبر داد و بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم مراجعات تأکید کرد.

عزیزی تصریح کرد: مراجعات به مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به رایگان بودن خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان مشمول افزود: با توجه به روند افزایشی مراجعات، پیش‌بینی می‌شود شمار مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: این افزایش مراجعات در حالی رخ داده است که نه نیروی انسانی مراکز درمانی افزایش یافته و نه اضافه‌کاری کارکنان بیشتر شده است.

عزیزی در پایان بر ضرورت توجه به ظرفیت مراکز درمانی و تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم مراجعات تأکید کرد.

کد مطلب 6977925

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