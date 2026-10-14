به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان نهاوند بر اهمیت نقش مادران و خانواده‌ها در مواجهه آگاهانه با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی تاکید کرد و افزود: اگر مادران و بانوان به سواد رسانه‌ای مجهز شوند و آگاهی لازم را در زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی کسب کنند می‌توانند تهدیدهای موجود را به فرصت‌هایی سازنده برای خانواده و جامعه تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی وظیفه یک دستگاه خاص نیست، افزود: آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌های مسئول باید با تعامل و هم‌افزایی در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و خانواده‌ها نیز باید مسئولیت خود را جدی بگیرند و با حمایت از مادران زمینه مدیریت بهتر استفاده فرزندان از فضای مجازی را فراهم کنند.

فرماندار نهاوند با تاکید بر ضرورت آموزش خانواده‌ها مدیریت زمان استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و نظارت بر محتوای دریافتی آنها خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه مادران و بانوان شد و گفت: تشکیل کارگروه‌های محلی مادران برای تبادل تجربه و حمایت متقابل، تولید و ترویج محتوای مفید و متناسب با فرهنگ خانواده‌ها و همکاری مدارس برای آموزش هم‌زمان والدین و دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی مدارس در اطلاع‌رسانی از طریق بسترهای مجازی تاکید کرد و افزود: لازم است برای ارسال پیام‌ها و اطلاعیه‌های آموزشی در فضای مجازی مدارس به‌ویژه بستر شاد بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان با پیام‌های آموزشی خارج از ساعات متعارف مواجه نشوند.

بیرانوند با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره مخاطرات امنیتی فضای مجازی از جمله شیوه‌های نفوذ و هک تلفن‌های همراه خواستار استفاده از ظرفیت کارشناسان برای برگزاری نشست‌های آموزشی و آگاه‌سازی خانواده‌ها و مدیران شد.

وی در ادامه پایش مستمر آسیب‌های فضای مجازی در سطح شهرستان و ارائه گزارش‌های مرتبط را از دیگر اقدامات ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی کارشناسی و اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط شهرستان نهاوند از بروز آسیب‌های اجتماعی، اخلاقی و روانی پیشگیری کنیم و زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از فضای مجازی را فراهم سازیم.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه فضای مجازی دیگر پدیده‌ای جدا از زندگی واقعی نیست، تصریح کرد: امروز بسیاری از ارتباطات، تعاملات اجتماعی و حتی مسائل شخصی افراد تحت تاثیر این فضا قرار گرفته است و انتشار مطالب و تصاویر می‌تواند پیامدهای جدی برای زندگی افراد داشته باشد و نمی‌توان این حوزه را رها کرد و باید با آموزش، آگاهی بخشی و نظارت کارشناسی آسیب‌های آن را مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از نسل آینده کشور بر ضرورت توجه به رفتارهای پرخطر در فضای مجازی از جمله استفاده دانش‌آموزان از کارت‌های بانکی و حساب‌های نامعتبر تاکید کرد و خواستار همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی شد.

بیرانوند با تاکید بر اینکه پیشنهادهای مطرح شده در جلسات باید قابلیت اجرا در سطح شهرستان داشته باشند خواستار ارائه راهکارهای عملی، تدوین مصوبات قابل پیگیری و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها شد و گفت: هدف از طرح نقدها و بیان دغدغه‌ها کمک به حل مسائل و مدیریت چالش‌های موجود است ئ باید با نگاه مسئولانه، تعامل و هم‌افزایی برای ارتقای سلامت خانواده‌ها و صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گام برداریم.