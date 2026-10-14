جشنواره «بانوی کرامت» با تجلیل از پژوهشگران بانوی حوزوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره علمی‌پژوهشی بانوی کرامت ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران حوزوی، استادان، طلاب و پژوهشگران در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

این جشنواره که از سوی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده است، بستری برای شناسایی توانمندی‌های علمی بانوان طلبه، معرفی دستاوردهای پژوهشی و قدردانی از تلاش‌های علمی برگزیدگان فراهم کرده است.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله بابایی، معاون پژوهش این مرکز، به ایراد سخنرانی پرداختند و دیدگاه‌های خود را در جمع حاضران مطرح کردند.

همچنین مرتضی کرامتی، مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران، گزارشی از روند برگزاری این دوره از جشنواره ارائه کرد و به تشریح روند اجرای این رویداد علمی پرداخت.

رونمایی از کتاب «نمای اندیشه» به‌عنوان مجموعه چکیده آثار ارائه‌شده در جشنواره، از بخش‌های مهم آیین اختتامیه بود که با هدف معرفی فشرده دستاوردهای علمی و پژوهشی شرکت‌کنندگان برگزار شد.

در ادامه این مراسم، از برگزیدگان جشنواره تجلیل و جوایز آنان اهدا شد تا از تلاش‌های علمی و پژوهشی بانوان طلبه و فعالان این عرصه قدردانی شود.

تقدیر از طلبه‌ای از خانواده چهار شهید و نیز معاون پژوهشی که همسر شهید است، از دیگر بخش‌های این آیین بود که در کنار معرفی آثار منتخب و تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار شد.

جشنواره علمی‌پژوهشی بانوی کرامت از رویدادهای علمی حوزه‌های علمیه خواهران به شمار می‌رود که با رویکرد شناسایی و پرورش ظرفیت‌های پژوهشی بانوان طلبه برگزار می‌شود.

جهت‌گیری اصلی این جشنواره، شناسایی استعدادهای علمی، تقویت توان پژوهشی و هدایت فعالیت‌های تحقیقاتی بانوان طلبه به سمت بررسی مسائل و نیازهای جامعه و خانواده است.

برگزاری این رویداد همچنین زمینه‌ای برای معرفی آثار علمی برگزیده و برجسته‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در میان بانوان طلبه فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های علمی آنان در مسیر پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید جامعه و خانواده مورد توجه قرار گیرد.