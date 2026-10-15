به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، این یک غریزه قابل درک است - به هر حال، انجام اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از سلامتی یک بازی هوشمندانه به نظر می‌رسد. با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند که زیاده‌روی در انجام برخی از روتین‌های تقویت‌کننده سیستم ایمنی ممکن است با یک وضعیت غیرمنتظره و بسیار دردناک همراه باشد.

در حالی که حفظ سطح مطلوب مواد مغذی برای سلامت کلی ضروری است، مصرف دوزهای بالای محصولات سلامتی بدون نسخه می‌تواند بی‌سروصدا در دستگاه ادراری مشکل ایجاد کند. سنگ کلیه- رسوبات سخت مواد معدنی و نمک‌های اسیدی که در ادرار غلیظ به هم می‌چسبند- به دلیل ایجاد برخی از آزاردهنده‌ترین ناراحتی‌های شناخته شده در پزشکی بدنام هستند. بیشتر افراد برای محافظت از کلیه‌هایشان روی هیدراته ماندن یا کاهش مصرف تنقلات شور تمرکز می‌کنند، اما اغلب از آنچه در بسته مکمل‌های روزانه‌شان پنهان است غافل می‌شوند.

هنگامی که یک مکمل غذایی با دوز بالا می خورید، بدن شما آنچه را که نیاز دارد جذب می‌کند و برای فیلتر کردن بقیه به کلیه‌های شما متکی است. برخی از رژیم‌های غذایی محبوب فصل سرما حاوی مقادیر غلیظی از مواد مغذی هستند که بسیار بیشتر از میزان توصیه شده روزانه است. هنگامی که به مقدار زیاد مصرف می‌شوند، این تقویت‌کننده‌های روزانه به ترکیباتی تجزیه می‌شوند که می‌توانند در مجاری ادراری با کلسیم متصل شوند و احتمال تشکیل کریستال را افزایش دهند.

به طور خاص، مصرف مکمل‌های ویتامین C با دوز بالا می‌تواند خطر ابتلا به سنگ‌های اگزالات کلسیم- شایع‌ترین نوع سنگ کلیه- را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. وقتی بدن مقادیر اضافی این ماده مغذی را متابولیزه می‌کند، آن را به اگزالات تبدیل کرده و سپس از طریق ادرار دفع می‌کند. اگر غلظت این اگزالات‌ها بالا باشد و با کلسیم ترکیب شوند، به شکل سنگ‌های دردناک کریستالیزه می‌شوند.

یک مطالعه بزرگ در سوئد نشان داد مردانی که مکمل‌های ویتامین C با دوز بالا مصرف می‌کردند، در مقایسه با کسانی که چنین مکمل‌هایی مصرف نمی‌کردند، تقریباً دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه بودند. نکته قابل‌توجه اینکه این افزایش خطر به‌طور خاص با مکمل‌های غذایی غلیظ مرتبط بود، نه با مواد غذایی کامل و طبیعی.

مصرف میوه‌های سرشار از ویتامین مانند پرتقال یا فلفل دلمه‌ای چنین خطری را به همراه ندارد؛ زیرا منابع غذایی طبیعی حاوی آب، فیبر و مقادیر متوازنی از مواد مغذی هستند که به جلوگیری از تجمع کریستال‌ها کمک می‌کنند. علاوه بر این، افزایش خطر عمدتاً در مردان مشاهده شده است؛ بنابراین، مردانی که به دنبال روش‌های پیشگیرانه در فصل سرما هستند، باید در این زمینه احتیاط ویژه‌ای به خرج دهند.

متخصصان پزشکی برای حفظ سلامت بدن و در عین حال محافظت از دستگاه ادراری در برابر خطرات، بر رعایت اعتدال و انتخاب‌های هوشمندانه روزانه تأکید دارند. مصرف بیش‌ازحد بسته‌های مکمل روزانه برای حفظ سلامت کامل ضروری نیست و نگه داشتن میزان مصرف مکمل‌ها در حد معقول می‌تواند از وارد آمدن فشار غیرضروری به اندام‌های بدن جلوگیری کند.

به گفته محققان، «اگر روزانه بیش از ۵۰۰ میلی‌گرم ویتامین C مصرف کنید، ممکن است احتمال ابتلا به سنگ کلیه در شما افزایش یابد، زیرا این ویتامین می‌تواند باعث آزاد شدن اگزالات شود.»

متخصصان توصیه می‌کنند برای محافظت از کلیه‌ها و حفظ سلامت در تمام طول سال، بیش از هر چیز بر هیدراته نگه داشتن بدن (نوشیدن مایعات کافی) و ایجاد تعادل هوشمندانه در رژیم غذایی تمرکز کنید.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش خطر ابتلا به سنگ کلیه، نوشیدن مایعات فراوان- به‌ویژه آب- است. مایعات اضافی باعث رقیق شدن ادرار می‌شوند و احتمال تشکیل سنگ را کاهش می‌دهند.

اگر می‌خواهید بدون به خطر انداختن سلامت مجاری ادراری خود، از بیماری‌های فصلی پیشگیری کنید، بر مصرف غذاهای کامل و سالم (فرآوری‌نشده) تمرکز کنید، بطری آب خود را در طول روز پر نگه دارید و پیش از افزودن مکمل‌های غذایی با دوز بالا به برنامه روزانه‌تان، با پزشک مشورت کنید.