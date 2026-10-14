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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

دومین نشست مجلس جهت استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع برگزار شد

دومین نشست مجلس جهت استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع برگزار شد

دومین نشست ویژه نمایندگان مجلس جهت استماع برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵) به صورت حضور جمعی از نمایندگان و وزیر پیشنهادی دفاع و مشارکت مجازی نمایندگان دیگر برگزار شد.

در این نشست نیز وزیر پیشنهادی دفاع توضیحاتی را درخصوص برنامه هایش ارائه کرد و در ادامه ۱۰ نفر از نمایندگان نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند و پس از آن نیز وزیر پیشنهادی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

طبق گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه هفته آینده، ۲۶ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6977950
رامین عبداله شاهی

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