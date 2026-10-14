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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

افتتاح ۳۷ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان

افتتاح ۳۷ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان

تبریز- در بیست و دومین سفر استانی دولت به آذربایجان‌ شرقی ۳۷ طرح عمرانی، زیربنایی و اقتصادی با ارزش ۱۵ هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح‌ها در ۲ بخش «عمرانی_زیربنایی» و «اقتصادی» دسته‌بندی شده‌اند که در بخش عمرانی – زیربنایی، ۲۹ پروژه با مجموع اعتبار ۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

۲۸ پروژه آموزشی در حوزه نهضت مدرسه‌سازی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان و پروژه پل روگذر شهدای قره داغ تبریز با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان، عنوان طرح‌های افتتاح شده در عمرانی – زیربنایی در روز چهارشنبه هستند.

در بخش اقتصادی نیز ۸ پروژه با مجموع اعتبار ۱۴ هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان، ۴۲ میلیون دلار و ۹.۳ میلیون یورو افتتاح شد.

نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی شرکت تأمین انرژی پایدار یانار با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد ارس، کارخانه تولید گلوکز و نشاسته شرکت شیرین عسل با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان و ۴۲ میلیون دلار، ۴ پروژه صنعتی و تأمین انرژی شرکت تراکتورسازی ایران با ارزش سرمایه‌گذاری ۷۳۷ میلیارد تومان و ۹.۳ میلیون یورو و احیای واحد تولیدی فناوری جوش آذربایجان با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان عناوین پروژه‌های افتتاح شده در حوزه اقتصادی در روز چهارشنبه هستند.

همچنین در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه و در سومین روز سفر، ۱۱ هزار و ۲۴۸ واحد مسکن شهری و روستایی در سطح استان با اعتبار ۱۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان و ۲ پروژه آب و فاضلاب و ۱۰ پروژه زیرساختی برق استان با اعتبار ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون اجرایی رییس جمهور افتتاح می‌شود.

کد مطلب 6977954

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