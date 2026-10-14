به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح برکت در محور قصرشیرین ـ خسروی با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، حسینی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

حبیبی در این مراسم با اشاره به جایگاه مرز بین‌المللی خسروی در مبادلات تجاری و تردد زائران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های این گذرگاه برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و زیارتی آن ضروری است و احداث تقاطع غیرهمسطح برکت می‌تواند به روان‌سازی تردد در این محور کمک کند.

وی با بیان اینکه اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه ۲۲۵۳ میلیارد ریال است، افزود: تفکیک مسیر کامیون‌های تجاری از خودروهای حامل زائران و مسافران، از اولویت‌های استان به شمار می‌رود و اجرای این طرح در کاهش تداخل ترافیکی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آمار تردد زائران اربعین از مرز خسروی گفت: این مرز در اربعین امسال سومین مرز پرتردد کشور بود و برخلاف روند کاهشی تردد در برخی دیگر از مرزهای اربعینی، شمار زائران عبوری از آن حدود پنج درصد افزایش یافت؛ روندی که ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای سال‌های آینده را بیشتر می‌کند.

حبیبی ادامه داد: ظرفیت مرز خسروی در بخش تجارت نیز فراتر از میزان فعلی است و با وجود تسهیل بخشی از تردد تجاری از مسیر جاده برکت، تکمیل زیرساخت‌ها برای استفاده بهتر از توان این گذرگاه در هر دو حوزه تجارت و زیارت ضرورت دارد.

وی همچنین از پیگیری طرح جامع مرز خسروی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: ایجاد پارکینگ‌های متعدد برای جلوگیری از توقف کامیون‌ها در مسیر جاده در دستور کار قرار دارد و این طرح با مشارکت بخش خصوصی و همکاری برخی دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این مراسم، روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون صادراتی از مرز خسروی تردد می‌کنند. همچنین حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود؛ موضوعی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد در گذرگاه‌های مرزی استان را نشان می‌دهد.

تقاطع غیرهمسطح برکت با هدف جداسازی مسیرهای تجاری و زیارتی و بهبود جریان ترافیک در ورودی پایانه بین‌المللی خسروی احداث می‌شود. مدت اجرای این پروژه ۱۸ ماه اعلام شده و بخشی از منابع مالی آن نیز از محل اعتبارات اربعین تأمین خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از پیگیری‌های حسینی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرح‌های عمرانی تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های مرزی را از محورهای مهم پیشرفت استان دانست.