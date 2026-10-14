سرهنگ مرزبان نوری فرمانده سپاه شهرستان روانسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار مرزبان نوری به‌عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان روانسر منصوب شد. وی پیش از این در سمت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گیلانغرب فعالیت می‌کرد.

نوری در دوران مسئولیت خود در گیلانغرب، در حوزه‌های مختلف مأموریتی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی فعالیت داشت و تعامل با مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم از محورهای عملکرد وی در این شهرستان عنوان شده است.

حضور در برنامه‌های خدمت‌رسانی و همکاری با بخش‌های مختلف شهرستان نیز از جمله مواردی است که در ارزیابی دوران مسئولیت وی در گیلانغرب مورد اشاره قرار گرفته است.

با انتصاب نوری، مسئولیت فرماندهی سپاه شهرستان روانسر به وی واگذار شده است تا فعالیت‌های این مجموعه در چارچوب مأموریت‌های محوله ادامه یابد.