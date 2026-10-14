به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از آخرین دستاوردها و محصولات فناورانه حاضر در رویداد صنایع خلاق مانوین در اصفهان، جدیدترین دستاورد یک شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی شریف معرفی و نرم‌افزار هوشمند این مجموعه در حوزه کاتالیست به‌طور رسمی رونمایی شد.

احسان ابراهیمی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای نرم‌افزاری در کنار دانش فنی تولید کاتالیست گفت: رقابت امروز در صنعت کاتالیست صرفاً به تولید محصول محدود نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در کنار فروش کاتالیست، خدمات پایش عملکرد، تحلیل داده‌های عملیاتی و پشتیبانی فنی مستمر را نیز در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. بر همین اساس، توسعه IC AI با هدف ایجاد یک زیرساخت بومی برای مانیتورینگ و پایش برخط ریفرمرها و راکتورهای صنعتی، بررسی عملکرد کاتالیست و پشتیبانی از تصمیم‌گیری فنی واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ایران کاتالیست افزود: یکی از قابلیت‌های متمایز این نرم‌افزار، اتصال داده‌های صنعتی به خدمات تخصصی آزمایشگاهی و تحلیل هوشمند نتایج است که نتایج آزمون‌های مشخصه‌یابی در محیط نرم‌افزار مورد تحلیل و تفسیر فنی قرار می گیرد. هدف این است که داده آزمایشگاهی صرفاً به یک گزارش عددی ختم نشود و بتوان از آن برای تشخیص روند افت عملکرد، غیرفعال‌شدن کاتالیست، تغییرات ساختاری و تصمیم‌گیری درباره آزمون‌ها و اقدامات تکمیلی استفاده کرد.

وی همچنین انتخاب هوشمند آزمون‌های آزمایشگاهی، مدیریت یکپارچه خدمات و گزارش‌ها، تحلیل تخصصی مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت دانش فنی، شبکه متخصصان و ارائه خدمات مهندسی در یک بستر واحد را از دیگر قابلیت‌های توسعه‌یافته در این نرم‌افزار عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم فاصله میان آزمایشگاه، متخصص، کاتالیست و واحد صنعتی را کاهش دهیم و زنجیره‌ای یکپارچه از ثبت داده تا تحلیل و تصمیم فنی ایجاد کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده، توسعه هم‌زمان خانواده محصولات کاتالیستی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند مرتبط با صنعت کاتالیست از محورهای اصلی سیاست‌ها و چشم‌انداز توسعه ایران کاتالیست در دوره پیش‌رو خواهد بود.

در ادامه این مراسم، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ضمن امضای لوح یادبود مراسم رونمایی اظهار کرد: صنعت کاتالیست از جمله صنایع پیشرفته کشور است و توسعه چنین نرم‌افزارهایی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مکمل، در افزایش دقت و سرعت پایش عملکرد کاتالیست‌های صنعتی نقش داشته باشد.