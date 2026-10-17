به گزارش خبرنگار مهر-گروه جامعه: در شرایطی که شهرداری تهران با اجرای طرح‌های حمایتی از جمله بسته «چشم‌روشنی» و طرح «تورم صفر» به دنبال حمایت از خانواده‌ها و کاهش فشار هزینه‌های زندگی شهروندان است، پرسش‌هایی درباره جامعه هدف این طرح‌ها و نحوه بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده مطرح می‌شود. شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره امکان استفاده خانواده‌های دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۴ از بسته «چشم‌روشنی»، اعلام کرد که این بسته صرفاً به نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد و امکان بهره‌مندی متولدین سال قبل از آن وجود ندارد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا خانواده‌های دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند از بسته حمایتی «چشم‌روشنی» استفاده کنند، اظهار کرد: این موضوع دست ما نیست و این بسته فقط برای متولدین سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره نحوه اجرای طرح «تورم صفر» و چگونگی دسترسی شهروندان به کالاهای مشمول این طرح توضیح داد: اطلاعات خانوارهای ساکن تهران را به‌صورت برخط از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کنیم و بر اساس این اطلاعات، محل سکونت و تعداد اعضای خانوار مشخص می‌شود.

شهردار تهران افزود: هنگامی که سرپرست خانوار کد ملی خود را وارد می‌کند، اطلاعات وی بررسی و پرونده خانوار در سامانه باز می‌شود و پس از تأیید اطلاعات، امکان انتخاب کالاهای مشمول طرح «تورم صفر» برای شهروندان فراهم خواهد شد.

زاکانی با اشاره به نحوه استفاده از این طرح گفت: شهروندان می‌توانند از میان کالاهای غذایی و سایر اقلامی که در طرح تورم صفر قرار دارند، اقلام مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

در مجموع، شهرداری تهران با اجرای بسته «چشم‌روشنی» و طرح «تورم صفر»، حمایت از خانواده‌ها و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی شهروندان را دنبال می‌کند طرح‌هایی که یکی با هدف حمایت از نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ و دیگری با فراهم کردن امکان خرید کالاهای مشخص با قیمت ثابت اجرا می‌شوند.