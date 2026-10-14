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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

زورآوند: رگبارهای پراکنده در کرمانشاه تا دوشنبه محتمل است

زورآوند: رگبارهای پراکنده در کرمانشاه تا دوشنبه محتمل است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم آسمان قسمتی تا نیمه‌ابری و احتمال وقوع رگبارهای موقت همراه با رعدوبرق در برخی مناطق استان تا دوشنبه آینده خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه تا دوشنبه هفته آینده عمدتاً با آسمانی قسمتی تا نیمه‌ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت جوی پیش‌رو، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد؛ بارش‌هایی که عمدتاً موقتی خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال همراهی این بارش‌ها با رعدوبرق تصریح کرد: این شرایط به‌ویژه در برخی ساعات روزهای جمعه تا دوشنبه قابل انتظار است.

زورآوند نواحی شمالی و غربی استان را از مناطق دارای احتمال بیشتر وقوع این پدیده‌ها برشمرد و گفت: رگبارها در این مناطق نیز به‌صورت پراکنده و مقطعی پیش‌بینی می‌شوند.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز بیان کرد: میانگین دمای هوا امروز تا حدودی افزایش می‌یابد، اما از روز پنجشنبه تا یکشنبه در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

کد مطلب 6977969

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