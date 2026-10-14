به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، مجموعا ۱۱۹ هزار و ۴۶۸ برگ چک امن دیجیتال؛ چکنو وصول شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است. همزمان ارزش ریالی این چکنوها به ۱۰۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال رسید که این رقم نیز به نسبت شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از رشد ۹۴ درصدی حکایت دارد.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور که در دیماه ۱۴۰۱ از چک امن دیجیتال رونمایی کرد؛ تا نیمه مهرماه امسال بسترهای لازم برای صدور نزدیک به ۱۰ میلیون چکنو توسط بیش از ۸۷۰ هزار مشتری را فراهم کرده است به نحوی که طی قریب به ۴ سال گذشته ۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۳۳۰ برگ چکنوهای تولیدی توسط کاربران در سامانه ثبت شده است.

با توجه به استقبال مشتریان از چکنوی بانک صادرات ایران، پیش‌بینی می‌شود روند استفاده از این خدمت نوین همچنان از سیر صعودی پیروی کند.