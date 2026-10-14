به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، منوچهر حبیبی، در مراسم جان‌فدایان ایران در قصرشیرین، حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و میادین و ایستادگی آنان در برابر تهدیدها را نشانه‌ای از همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از فداکاری و ایستادگی ایشان در مسیر اسلام و ولایت یاد کرد و افزود: مردم و نیروهای وفادار به آرمان‌های انقلاب در شرایط دشوار نیز از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند و بر حفظ عزت و استقلال کشور تأکید دارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، این رویداد را فرصتی برای طرح مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و بیان انتقادها از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

حبیبی با تأکید بر جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های سیاسی، جغرافیایی و دفاعی مؤثری برخوردار است و بررسی معادلات منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن نقش این کشور امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین به پیشینه ایثار مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مردم این استان در هشت سال جنگ تحمیلی ۱۰ هزار شهید تقدیم کردند و در دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش داشتند. به گفته وی، این روحیه در مواجهه با تهدیدها و فشارهای کنونی نیز ادامه دارد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، توان موشکی و پهپادی کشور را بخشی از ظرفیت دفاعی و بازدارندگی ایران دانست و با نام بردن از موشک‌های سجیل، خرمشهر، عماد، خیبرشکن و فتاح، بر نقش توانمندی‌های دفاعی در محاسبات امنیتی منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز نیز گفت: این آبراه در امنیت انرژی و کشتیرانی جهان اهمیت دارد و تحولات مرتبط با آن می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اثر بگذارد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها، اظهار کرد: هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش متناسب مواجه خواهد شد و تصمیم‌گیری درباره امنیت منطقه باید با در نظر گرفتن منافع و حقوق کشورهای منطقه صورت گیرد.

وی امنیت ملی را از اصول اساسی کشور برشمرد و افزود: امنیت باید برای همه کشورهای منطقه برقرار باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند با به خطر انداختن امنیت دیگران، امنیت خود را تضمین کند. به گفته وی، صیانت از ثبات، امنیت و منافع ملی در برابر تهدیدها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی کشور تصریح کرد: گفت‌وگوهای سیاسی باید بر پایه احترام متقابل، به رسمیت شناختن جایگاه ایران و رعایت حقوق ملت انجام شود و دیپلماسی در امتداد اقتدار ملی و توان دفاعی کشور قرار گیرد.

حبیبی در ادامه، پیگیری حقوقی و سیاسی حملات و مطالبه پاسخ‌گویی عاملان و آمران آن‌ها را از مطالبات ملت ایران دانست و با اشاره به جان‌باختن کودکان و دانش‌آموزان، از ۱۶۸ کودک دبستان میناب و هفت دانش‌آموز کرمانشاهی یاد کرد و بر ضرورت روشن‌شدن ابعاد این حوادث و پیگیری عدالت تأکید کرد.

وی همچنین از حسین محمدی، جوان ۲۲ ساله جانباز کرمانشاهی، یاد کرد و ایثار جوانان این سرزمین را نشانه‌ای از پایبندی آنان به دفاع از کشور دانست.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، بر ضرورت حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف‌افکنی در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: به اعتقاد او، همبستگی مردم با مسئولان، همراهی با دولت، همکاری قوای سه‌گانه و پشتیبانی از نیروهای مسلح از عوامل مؤثر در مقابله با توطئه‌های دشمنان است و اختلاف‌نظرها نباید به شکاف و تفرقه در جامعه منجر شود.

حبیبی با اشاره به نقش مردم قصرشیرین و دیگر مناطق استان در دفاع از کشور، حضور و همراهی آنان را نمادی از وفاداری به ایران و تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتکا به ایمان، وحدت و همبستگی ملی، اهداف و آرمان‌های مورد تأکید مردم محقق شود.