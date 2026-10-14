چرا وزارت دفاع باید در عرصه پالایشگاهی و پتروشیمی فعال باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعتی نیاسر در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به بخشی از برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی دفاع که به نمایندگان مجلس ارائه شده، خطاب به مهرداد اخلاقی گفت: در برنامه‌های شما در حوزه اقتصادی به تقویت دانش طراحی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و بومی‌سازی استانداردهای آن و در ادامه هم تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری ساتا در زنجیره‌های ارزش‌ساز راهبردی کشور نظیر پتروشیمی، حوزه های بالادستی نفت و معدن و یکی دو مورد دیگر مرتبط به همین حوزه‌ها اشاره شده است، لذا سوال بنده این است که واقعا وظیفه و ماموریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چیست!؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه اگر نام وزیر پیشنهادی دفاع را در این برنامه نمی‌دیدم، احساس می‌کردم برنامه پیشنهادی وزیر نفت است، ادامه داد: یکی از کارهایی که در دولت باید تدبیر شود که مسئولیت اختصاصی وزارت دفاع هم نیست، نظم‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که همه دستگاه‌های اجرایی کشور در کارهای همدیگر دخالت می‌کنند، که این هم ناشی از الان نیست، بلکه وضعیتی است که از سال‌های دولت سازندگی به ارث رسیده است و به جهت بازپرداخت بدهی‌های مسلم قانونی که باید پرداخت می‌شده، سهام شرکت‌های مختلف را عرضه کردند، در نتیجه امروز وزارت دفاع از وزارت نفت شرکت‌های پتروشیمی بیشتری دارد یا وزارت آموزش و پرورش ما پترو فرهنگ دارد و باید متولی اداره پتروشیمی باشد که واقعاً اشتباه است.

شریعتی خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تمام وقت شما باید در حوزه تخصصی‌تان که تجربه هم دارید، یعنی در حوزه تأمین نیازهای اساسی نیروهای مسلح و تأمین تجهیزات و این قبیل مسائل باشد. ما در جنگ هستیم و وظیفه شما نیست که وقتتان را صرف تقویت دانش در حوزه پتروشیمی، در حوزه پالایشگاه و ... کنید. لذا درخواست داریم به ما قول دهید که این موضوع را در دولت پیگیری و این وظایف را به اهل خودش واگذار کنید.