به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، شرکت بهمن موتور در واکنش به قیمت اعلام شده در خصوص برخی محصولات گروه بهمن گفت: گمانه‌زنی‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی در خصوص قیمت و عرضه محصولات بهمن موتور معتبر نیست.



در ادامه توضیحات این شرکت آمده: اعلام قیمت و عرضه محصولات مستلزم طی مراحل فنی و قانونی متعددی است که تا به سرانجام نرسیدن مراحل نمی‌توان درباره قیمت یک محصول اطلاع‌رسانی کرد.



شرکت بهمن موتور یادآور شد، با توجه به محبوبیت محصولات بهمن موتور، برخی اخبار با هدف جلب توجه منتشر می‌شود که فاقد اعتبار هستند و یادآور می‌شویم تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی فروش محصولات شرکت بههمن‌موتور، سایت رسمی این شرکت به آدرس www.bahman.ir است.