خبرگزاری مهر - گروه استان ها، یوسف برادران مهر: در یک هفته اخیر، سیستان و بلوچستان شاهد دو حادثه تروریستی تلخ علیه زنانی بود که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرده بودند؛ دو بانویی که در مسیر انجام وظیفه و خدمت‌رسانی، جان خود را از دست دادند و به جمع شهدای وطن و اسلام پیوستند. شهیده نصرت افتخاری هنگام بازگشت از مأموریت محرومیت‌زدایی در زاهدان به شهادت رسید و امروز نیز بانو افسانه عقیلا، هنگام بازگشت از محل کار و در مقابل منزلش، هدف اقدام تروریستی قرار گرفت.

این جنایت‌ها در سرزمینی رخ داده است که حرمت زن، به‌ویژه حرمت چادر او، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و آداب مردم دارد؛ فرهنگی که در آن، احترام به زن چنان جایگاهی داشته که گاه حرمت چادر یک زن می‌توانسته به بخشش خون‌بها و پایان درگیری‌های چندین‌ساله طایفه‌ای بینجامد.

حال، هدف قرار گرفتن زنانی که در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌داشتند، پرسش‌های جدی درباره ماهیت و اهداف عاملان این خشونت‌ها برمی‌انگیزد.

حرمت زنان نباید با اقدامات تروریستی خدشه‌دار شود

ژیلا میرمرادزهی، مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه زنان در فرهنگ سیستان و بلوچستان اظهار کرد: زن از گذشته تاکنون یکی از عوامل مهم توسعه و کمک به حفظ امنیت در این سرزمین بوده است و احترام به جایگاه او ریشه‌ای عمیق در فرهنگ مردم این منطقه دارد.

وی افزود: در بسیاری از اختلافات و درگیری‌های طایفه‌ای، حرمت چادر زن جایگاهی تعیین‌کننده داشت؛ به‌گونه‌ای که حضور یک زن در جلسه و احترام به حرمت او می‌توانست زمینه بخشش خون‌ها، پایان درگیری‌ها و برقراری صلح را فراهم کند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای زن در فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان با ابراز تأسف از حوادث تروریستی و ناامنی‌های اخیر بیان کرد: این حوادث برای همه مردم استان، اعم از شیعه و اهل‌سنت، موجب رنج، نگرانی و اندوه است و چنین اقدامات خشونت‌آمیزی، به‌ویژه هنگامی که زنان را هدف قرار می‌دهد، محکوم است.

میرمرادزهی با تأکید بر ضرورت برخورد با عوامل این حوادث تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان امنیتی استان این است که هرچه سریع‌تر عوامل این اقدامات شناسایی شوند و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد. مردم نیز خود را در تأمین و برقراری امنیت سهیم می‌دانند.

توسعه و امنیت به یکدیگر وابسته‌اند

وی با اشاره به روند توسعه سیستان و بلوچستان گفت: در شرایطی که استان در مسیر توسعه قرار گرفته و از ظرفیت نیروهای بومی برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده می‌شود، اقدامات تروریستی می‌تواند با هدف ایجاد ناامنی و متوقف‌کردن این روند انجام شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه و امنیت به یکدیگر وابسته‌اند و تحقق توسعه پایدار بدون امنیت امکان‌پذیر نیست؛ همان‌طور که حفظ امنیت نیز به فراهم‌شدن زمینه‌های توسعه و مشارکت مردم نیاز دارد.

وی با اشاره به تلاش جریان‌های معاند برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جوانان استان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات مثبتی در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان رخ داده و مشارکت نیروهای بومی در این روند افزایش یافته است. اقدامات خشونت‌آمیز نباید بهانه‌ای برای متوقف‌کردن این مسیر یا تضعیف امید مردم به آینده شود.

میرمرادزهی تأکید کرد: مردم سیستان و بلوچستان سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی میان آنان وجود دارد. تلاش برای ایجاد دوقطبی و اختلاف میان مردم بر اساس مذهب و هویت، با هوشیاری و همبستگی مردم ناکام خواهد ماند و اقدامات تروریستی نمی‌تواند اراده مردم برای توسعه، وحدت و زندگی مسالمت‌آمیز را از بین ببرد.

خون شهیده افسانه عقیلا، نماد ایستادگی زنان سیستان‌وبلوچستان است

فاطمه انصاریان، مدیر امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به شهادت افسانه عقیلا، فرمانده حوزه خواهران شهیده افضل شهرستان مهرستان، این اقدام تروریستی را محکوم کرد.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن این بانوی پاسدار اظهار کرد: شهادت این بانوی مجاهد بار دیگر چهره خشونت‌بار جریان‌های تروریستی را آشکار کرد و نشان داد که هدف قرار دادن زنان و مادران، نمی‌تواند اراده مردم این سرزمین را در مسیر خدمت و ایستادگی تضعیف کند.

انصاریان افزود: خون شهیده افسانه عقیلا، عزم زنان و مادران سیستان‌وبلوچستان را برای تربیت نسل‌های آگاه، استوار و متحد، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، راسخ‌تر می‌کند.

مدیر امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی بیان کرد: پاسخ به اقدامات تروریستی باید در تقویت وحدت شیعه و سنی، هوشیاری جامعه و تلاش برای پیشرفت و آبادانی استان نمود پیدا کند.

تأکید بانوان سیستان‌وبلوچستان بر تداوم راه مقاومت

وی با محکومیت شدید این جنایت تصریح کرد: بانوان استان در برابر چنین اقدامات خشونت‌آمیزی سکوت نمی‌کنند و بر تداوم راه این بانوی شهیده و ایستادگی در برابر ترور و ظلم تأکید دارند.

انصاریان خاطرنشان کرد: اقدامات تروریستی نه‌تنها اراده زنان و مادران این سرزمین را تضعیف نمی‌کند، بلکه بر عزم آنان برای حفظ وحدت، تربیت نسل‌های آینده‌ساز و حرکت در مسیر مقاومت و پیشرفت می‌افزاید.

شهادت بانوی بسیجی مهرستان، ضرورت صیانت از امنیت و حرمت زنان را یادآوری می‌کند

زهره خجسته، مدیرمسئول هفته‌نامه فارسی‌ـ‌بلوچی صدگنج، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت بانوی بسیجی افسانه عقیلا در پی یک اقدام تروریستی در مقابل منزلش، این حادثه را تلخ و تأسف‌بار توصیف کرد و گفت: هدف قرار گرفتن زنان در اقدامات خشونت‌آمیز، نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان را افزایش می‌دهد و ضرورت مقابله با این‌گونه حوادث را یادآور می‌شود.

وی با بیان اینکه زن در فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان از جایگاه و حرمت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: احترام به مادر، خواهر و همسر از باورهای ریشه‌دار مردم این سرزمین است و تعرض به جان یک زن، علاوه بر داغدار کردن خانواده او، احساسات عمومی جامعه را نیز جریحه‌دار می‌کند.

خجسته با اشاره به شهادت افسانه عقیلا، فرمانده حوزه خواهران شهیده افضل شهرستان مهرستان، اظهار کرد: این حادثه بار دیگر هزینه‌های سنگین خشونت و افراط‌گرایی را برای مردمی یادآوری می‌کند که شایسته زندگی در آرامش و امنیت هستند.

مدیرمسئول هفته‌نامه صدگنج ادامه داد: خشونت تنها جان انسان‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه حرمت زندگی و امنیت خانواده‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند؛ با این حال، چنین حوادثی نمی‌تواند از ارزش و جایگاه زنان در جامعه بکاهد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداری از امنیت عمومی خاطرنشان کرد: شهادت این بانوی بسیجی، بار دیگر لزوم مقابله با خشونت و فراهم کردن شرایط زندگی امن برای همه شهروندان، به‌ویژه زنان، را برجسته می‌کند.