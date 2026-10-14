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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

اشتغال فرزندان ایثارگران در وزارت نفت نیازمند ورود مجلس است

اشتغال فرزندان ایثارگران در وزارت نفت نیازمند ورود مجلس است

سمنان- مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران با اشاره به توقف جذب نیروی انسانی در این وزارتخانه، اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را از مطالبات جدی خانواده‌ها دانست و بر ضرورت ورود مجلس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مطالبات ایثارگران و فرزندان شاهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود، اشتغال فرزندان ایثارگران را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این خانواده‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به توقف جذب نیروی انسانی در وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی باید برای تعیین تکلیف این موضوع ورود کند و زمینه تصویب راهکار قانونی را فراهم آورد.

وی با اشاره به نقش ایثارگران در حفظ استقلال و امنیت کشور افزود: آرامش و عزت جمهوری اسلامی ایران حاصل فداکاری شهدا، ایستادگی ایثارگران و تحمل رنج و دشواری‌های جانبازان و خانواده‌های آنان است.

مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران همچنین از شهادت ۲۵ نفر از خانواده وزارت نفت در جنگ سوم خبر داد و اظهار کرد: تکریم این خانواده ها در دستور کار است.

پور فاطمی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل این قشر بیان کرد: ایثارگران و جانبازان از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند.

پورفاطمی اضافه کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور خانواده جانبازان و ایثارگران فرصتی برای بررسی مشکلات و پیگیری مطالباتشان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6977984

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